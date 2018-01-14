Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Москва-Нячанг

В дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг, находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются.

Сотрудники правоохранительных органов доставили двух мужчин в дежурную часть отделения МВД в аэропорту для разбирательства.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что задержанным назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому.

Ранее сообщалось, что вылет самолета, направлявшегося во Вьетнам, был задержан на час из-за агрессивного поведения нескольких пассажиров.