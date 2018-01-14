Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января

Дополнительные каникулы объявлены в кадетской школе в Люберецком городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружницкого.

По его словам, из-за острой кишечной инфекции, выявленной в учебном заведении, было принято решение о дополнительных каникулах с 15 по 21 января.

Ранее сообщалось, что сорок учеников и еще шесть взрослых были госпитализированы с симптомами пищевой токсикоинфекции. Клинические симптомы у них начали появляться в ночь на 13 января.