Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве

В пресс-службе ГУМВД по Москве рассказали РИА Новости о том, что мужчина выстрелил из травматики в дебошира, который прыгал по его машине возле Белорусского вокзала.

Инцидент произошел в воскресенье в 0.30. Один из участников конфликта прыгал на кузове машины, повредил зеркала, а когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался решить вопрос кулаками.

Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия сначала в воздух, а затем оппоненту в ногу.

Полицейские установили участников конфликта, по факту произошедшего проводится проверка.