По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления учащихся и сотрудников кадетской школы в Люберцах, сообщает областной главк следственного комитета России.

На сегодняшний день за помощью в лечебные учреждения обратились уже 47 человек. 39 из них, включая 36 учеников и троих взрослых сотрудников школы, госпитализированы. Пострадавшим поставлен диагноз: острая пищевая токсикоинфекция. Их состояние оценивается как средняя степень тяжести.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы", по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Всего в кадетской школе Люберец обучается 1102 ребенка и работают 100 сотрудников. С вечера 12 января школьники начали жаловаться на боли в животе. Доследственная проверка установила, что в этот день при приготовлении завтрака и обеда были нарушены санитарно-эпидемиологические требования, что и повлекло за собой массовое отравление.