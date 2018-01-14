Вертолеты вылетели для эвакуации пострадавших с места ДТП в новой Москве

В новой Москве в поселке Шишкин лес произошло тяжелое ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Для эвакуации троих пострадавших, по данным агентства РИАМО, на место происшествия вылетали два вертолета Московского авиационного центра.

Как сообщается в Twitter организации, один из вертолетов сейчас эвакуирует двоих пострадавших в московскую больницу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, столкнулись грузовая машина и внедорожник Toyota, пострадали три человека, раненых зажало в машинах. ДТП произошло около 10:30 утра на дороге, соединяющей Киевское и Калужское шоссе.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в районе ДТП полностью восстановлено.