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14.01.2018 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолеты вылетели для эвакуации пострадавших с места ДТП в новой Москве

Текст: Светлана Батова

В новой Москве в поселке Шишкин лес произошло тяжелое ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Для эвакуации троих пострадавших, по данным агентства РИАМО, на место происшествия вылетали два вертолета Московского авиационного центра.

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Как сообщается в Twitter организации, один из вертолетов сейчас эвакуирует двоих пострадавших в московскую больницу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, столкнулись грузовая машина и внедорожник Toyota, пострадали три человека, раненых зажало в машинах. ДТП произошло около 10:30 утра на дороге, соединяющей Киевское и Калужское шоссе.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в районе ДТП полностью восстановлено.

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