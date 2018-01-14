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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии насмерть замерзли двое мужчин

Текст: Анна Бондаренко

Следователи СУ СК России по Республике Саха (Якутия) приступили к процессуальной проверке по факту гибели двоих мужчин 23 и 29 лет. Тела с признаками переохлаждения обнаружили в Намском районе, сообщила старший помощник руководителя ведомства Надежда Дворецкая.

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Информация о том, что два человека замерзли насмерть, некоторое время назад стала распространяться в интернете. Приступившие к выяснения обстоятельств произошедшего следовали к данному моменту установили, что 12 января около 16 часов 30 минут пятеро жителей Намского района отправились на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу "Кулайы". Там они планировали встретиться с коневодом и посмотреть лошадей.

На место они прибыли около 23 часов, но коневода на базе не было, зато была записка, в которой он сообщал, что поехал искать своих собак на соседнюю базу в 20 километрах. Мужчины поехали туда, но примерно в 2 часа ночи автомобиль встал из-за поломки генератора и двигателя. Сотовая связь в этом удаленном районе не работает.

- По данным следствия, мужчины отправились пешком, но двое из них, одетые не по сезону, стали замерзать, - отметила представитель регионального СК.

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Первый добравшийся до базы сообщил о произошедшем в полицию, но когда оперативники прибыли на место, два человека умерли. По предварительным данным, в ту ночь температура воздуха опустилась до минус 50 градусов Цельсия.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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