Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 19:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жизнь под снос

В Пензенской области более ста многоэтажек исключили из программы капремонта
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
В новом году жители 112 многоквартирных домов в Пензенской области больше не будут платить взносы за капремонт. Но этому они совсем не рады. Региональные власти в одностороннем порядке исключили их дома из программы капремонта. Причиной стал износ зданий более 70 процентов либо превышение установленной по нормативу стоимости ремонта.

Многие здания в Пензе сохранились еще с дореволюционных времен. А есть жилые бараки - ровесники революции. Капремонта там никто не помнит отродясь. Приватизировав жилье, люди автоматически взяли на себя ответственность за текущие крыши и гниющие подвалы. А после признания их домов аварийными они не могут продать квартиры коммерческим структурам, которых интересует недвижимость в центре.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В ЦФО сократят затраты на капремонт домов

Примечательно, что четыре года назад при обследовании жилфонда их не включили в программу по расселению ветхого и аварийного жилья. А теперь программа закончила свое действие, ну а на местном уровне ее просто не существует. "Расхлебывать" придется собственникам. Подобная участь постигла дома, которые не стали создавать спецсчета, а копили деньги на счете оператора регионального фонда капремонта - в так называемом "общем котле". На протяжении трех с половиной лет жильцы делали отчисления, но аварийный износ настиг их раньше, чем долгожданный капремонт. Вердикт экспертов был однозначным - дома признали не подлежащими ремонту и исключили из региональной программы.

Многие здания в Пензе сохранились с дореволюционных времен. А есть жилые бараки - ровесники революции

В региональном фонде капремонта комментировать ситуацию с исключенными домами отказались. "Их больше нет в программе, а значит, мы за них не отвечаем", - пояснили в пресс-службе фонда и прислали несколько ссылок на Жилищный кодекс и ряд постановлений регионального правительства.

Инициатором непопулярной меры зачастую становится именно фонд капремонта. При подготовке к ремонту проводится экспертиза, которая оценивает уровень износа конструктивных элементов здания. Если он превышает 70 процентов, проводить капремонт считается нецелесообразным. По инструкции требуется либо сносить здание, либо проводить реконструкцию, но это совсем другие цифры в смете, и в рамки взносов на капремонт они не укладываются.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В России пересмотрят предельную стоимость капремонта

Законом предусмотрено несколько путей выхода из ситуации. Все зависит от решения собственников. Есть такие, которые считают, что их дом признали аварийным неправомерно, и они могут обжаловать это в суде. Однако подобных решений в Пензе еще не выносили. Обращения граждан были, но им или отказали в принятии документов, или они находятся на рассмотрении.

Между тем получить назад деньги из фонда капремонта можно, но лишь на снос здания либо на его реконструкцию. Но в этом случае жильцам придется софинансировать эти работы, так как накопленных сумм не хватит. На улучшение конструктивных элементов зданий же эти средства направить нельзя.

Но порой жильцы не могут договориться, что им делать дальше - требовать сноса дома и переселения или попробовать его восстановить. Хотя, глядя на эти дома, с трудом верится, что у жильцов хватит на это средств.

В администрации Пензы признали, что за последний год число домов, исключенных региональным оператором из программы капремонта, увеличилось. Главы муниципалитетов же не скрывают: простого решения вопроса не существует, пока не будет возобновлена программа по расселению ветхих домов.

мнение

Текст: Ольга Бухарова

Светлана Разворотнева,

исполнительный директор "ЖКХ Контроль":

- Огромной проблемой для всех фондов капремонта стало то, что львиная часть имеющихся средств уходит на малоквартирные развалюхи, и денег на ремонт бюджетных многоэтажек уже не остается. Поэтому местные власти начинают понимать, что ремонтировать такие ветхие дома гораздо дороже, чем их переселить.

Жилищный кодекс сейчас предоставляет региональным властям право вывести из программы капитального ремонта те дома, которые обладают высокой степенью износа или ремонт которых чересчур затратен. Вывод их из программы капремонта означает, что они должны быть в кратчайшие сроки переселены. Соответственно, критерий, по которому многоэтажки исключаются из программы капремонта, и сроки переселения должны определяться региональным законом. Какую именно жилплощадь предоставят людям взамен их квартир, зависит от местных властей. И собственникам самим придется добиваться равноценной замены.

Что делать с теми деньгами, которые собственники уже заплатили в фонд капремонта? К сожалению, этот вопрос федеральное законодательство не регулирует.

Подготовила Ольга Бухарова

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа