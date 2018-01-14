В новом году жители 112 многоквартирных домов в Пензенской области больше не будут платить взносы за капремонт. Но этому они совсем не рады. Региональные власти в одностороннем порядке исключили их дома из программы капремонта. Причиной стал износ зданий более 70 процентов либо превышение установленной по нормативу стоимости ремонта.

Многие здания в Пензе сохранились еще с дореволюционных времен. А есть жилые бараки - ровесники революции. Капремонта там никто не помнит отродясь. Приватизировав жилье, люди автоматически взяли на себя ответственность за текущие крыши и гниющие подвалы. А после признания их домов аварийными они не могут продать квартиры коммерческим структурам, которых интересует недвижимость в центре.

Примечательно, что четыре года назад при обследовании жилфонда их не включили в программу по расселению ветхого и аварийного жилья. А теперь программа закончила свое действие, ну а на местном уровне ее просто не существует. "Расхлебывать" придется собственникам. Подобная участь постигла дома, которые не стали создавать спецсчета, а копили деньги на счете оператора регионального фонда капремонта - в так называемом "общем котле". На протяжении трех с половиной лет жильцы делали отчисления, но аварийный износ настиг их раньше, чем долгожданный капремонт. Вердикт экспертов был однозначным - дома признали не подлежащими ремонту и исключили из региональной программы.

Многие здания в Пензе сохранились с дореволюционных времен. А есть жилые бараки - ровесники революции

В региональном фонде капремонта комментировать ситуацию с исключенными домами отказались. "Их больше нет в программе, а значит, мы за них не отвечаем", - пояснили в пресс-службе фонда и прислали несколько ссылок на Жилищный кодекс и ряд постановлений регионального правительства.

Инициатором непопулярной меры зачастую становится именно фонд капремонта. При подготовке к ремонту проводится экспертиза, которая оценивает уровень износа конструктивных элементов здания. Если он превышает 70 процентов, проводить капремонт считается нецелесообразным. По инструкции требуется либо сносить здание, либо проводить реконструкцию, но это совсем другие цифры в смете, и в рамки взносов на капремонт они не укладываются.

Законом предусмотрено несколько путей выхода из ситуации. Все зависит от решения собственников. Есть такие, которые считают, что их дом признали аварийным неправомерно, и они могут обжаловать это в суде. Однако подобных решений в Пензе еще не выносили. Обращения граждан были, но им или отказали в принятии документов, или они находятся на рассмотрении.

Между тем получить назад деньги из фонда капремонта можно, но лишь на снос здания либо на его реконструкцию. Но в этом случае жильцам придется софинансировать эти работы, так как накопленных сумм не хватит. На улучшение конструктивных элементов зданий же эти средства направить нельзя.

Но порой жильцы не могут договориться, что им делать дальше - требовать сноса дома и переселения или попробовать его восстановить. Хотя, глядя на эти дома, с трудом верится, что у жильцов хватит на это средств.

В администрации Пензы признали, что за последний год число домов, исключенных региональным оператором из программы капремонта, увеличилось. Главы муниципалитетов же не скрывают: простого решения вопроса не существует, пока не будет возобновлена программа по расселению ветхих домов.