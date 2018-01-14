В Хакасии два человека погибли под лавиной

В Орджоникидзевском районе Хакасии в результате схода лавины погибли два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось об исчезновении одного туриста, вероятно, попавшего под снежную массу.

Известно, что погибшие в день ЧП катались на снегоходах. А поскольку происходило это в труднодоступном месте, специалистам понадобилось время, чтобы добраться к месту происшествия.

Спасти людей не удалось. С родственниками погибших сейчас работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии.