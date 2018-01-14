Трагедия произошла в минувшую субботу около 15 часов по местному времени. На группу туристов, катавшихся на снегоходах неподалеку от поселка Приисковый (Орджоникидзевском районе республики Хакасия), со склона сошла снежная лавина. Двое мужчин погибли.

По данным официального представителя управления СКР по региону Татьяны Ощепковой, всего в группе "диких" туристов было 10 человек, которые приехали в этот достаточно труднодоступный район предгорий Саян из Красноярска и Тюменской области. Услугами турфирм они не пользовались и о своей поездке оперативные службы не предупреждали.

Под лавину попали семь человек, пятеро выбрались самостоятельно и запросили помощи сотрудников МЧС и полиции. Однако еще до прибытия спасателей туристы сами нашли погибших - двух мужчин в возрасте 42 и 35 лет.

Всего, по данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 24 человека и 14 единиц техники - в том числе девять профессиональных спасателей из Абакана, остальные - сотрудники местной администрации, полиции и добровольцы.

Местность, где произошла трагедия - район озера Панфиловское - привлекает неорганизованных туристов большим количеством снега. Никакой инфраструктуры (оборудованных трасс, гостиниц и так далее) здесь нет, зато есть нетронутые горные склоны, красивейшие пейзажи. Кроме того, эта местность хорошо известна любителям экстремального отдыха - добраться сюда можно за несколько часов на внедорожнике из Красноярска, Абакана или Кемерово, а потом пересесть на снегоход. Увы, лавинную опасность при этом мало кто учитывает...

Как заявили в СУ СК России по Республике Хакасия, сотрудники ведомства начали доследственную проверку обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.