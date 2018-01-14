По данным официального представителя управления СКР по региону Татьяны Ощепковой, всего в группе "диких" туристов было 10 человек, которые приехали в этот достаточно труднодоступный район предгорий Саян из Красноярска и Тюменской области. Услугами турфирм они не пользовались и о своей поездке оперативные службы не предупреждали.
Под лавину попали семь человек, пятеро выбрались самостоятельно и запросили помощи сотрудников МЧС и полиции. Однако еще до прибытия спасателей туристы сами нашли погибших - двух мужчин в возрасте 42 и 35 лет.
Всего, по данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 24 человека и 14 единиц техники - в том числе девять профессиональных спасателей из Абакана, остальные - сотрудники местной администрации, полиции и добровольцы.
Местность, где произошла трагедия - район озера Панфиловское - привлекает неорганизованных туристов большим количеством снега. Никакой инфраструктуры (оборудованных трасс, гостиниц и так далее) здесь нет, зато есть нетронутые горные склоны, красивейшие пейзажи. Кроме того, эта местность хорошо известна любителям экстремального отдыха - добраться сюда можно за несколько часов на внедорожнике из Красноярска, Абакана или Кемерово, а потом пересесть на снегоход. Увы, лавинную опасность при этом мало кто учитывает...
Как заявили в СУ СК России по Республике Хакасия, сотрудники ведомства начали доследственную проверку обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.