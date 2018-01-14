Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Беда пришла со склона

В горах Хакасии группа туристов попала под лавину
Текст: Дмитрий Лапин ("Российская газета", Абакан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Трагедия произошла в минувшую субботу около 15 часов по местному времени. На группу туристов, катавшихся на снегоходах неподалеку от поселка Приисковый (Орджоникидзевском районе республики Хакасия), со склона сошла снежная лавина. Двое мужчин погибли.

По данным официального представителя управления СКР по региону Татьяны Ощепковой, всего в группе "диких" туристов было 10 человек, которые приехали в этот достаточно труднодоступный район предгорий Саян из Красноярска и Тюменской области. Услугами турфирм они не пользовались и о своей поездке оперативные службы не предупреждали.

МЧС предупредило об опасности лавин в горах Северного Кавказа

Под лавину попали семь человек, пятеро выбрались самостоятельно и запросили помощи сотрудников МЧС и полиции. Однако еще до прибытия спасателей туристы сами нашли погибших - двух мужчин в возрасте 42 и 35 лет.

Всего, по данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 24 человека и 14 единиц техники - в том числе девять профессиональных спасателей из Абакана, остальные - сотрудники местной администрации, полиции и добровольцы.

Местность, где произошла трагедия - район озера Панфиловское - привлекает неорганизованных туристов большим количеством снега. Никакой инфраструктуры (оборудованных трасс, гостиниц и так далее) здесь нет, зато есть нетронутые горные склоны, красивейшие пейзажи. Кроме того, эта местность хорошо известна любителям экстремального отдыха - добраться сюда можно за несколько часов на внедорожнике из Красноярска, Абакана или Кемерово, а потом пересесть на снегоход. Увы, лавинную опасность при этом мало кто учитывает...

Как заявили в СУ СК России по Республике Хакасия, сотрудники ведомства начали доследственную проверку обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа