Из-за сильной метели закрыта дорога на Ставрополь

Из-за сильного ветра и метели один из автомобильных подъездов к Ставрополю временно закрыт. Об этом в воскресенье сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Сложная дорожная обстановка возникла между краевой столицей и Невинномысском. На подъеме возле Ставрополя из-за сильного бокового ветра автомобили буквально сносит в сугробы.

- Уже более двух десятков автомобилей автоинспекторы вручную вытаскивали из снежных заносов. Другим пришлось вызывать спецтехнику, - заявили в региональной Госавтоинспекции.

Со стороны краевого центра ограничение действует возле Деминского круга. С другой стороны проезд для автотранспорта закрыт на 16 километре. Объехать опасный участок можно по дороге "Ставрополь - Тоннельное - Барсуковская". Однако там из-за ДТП движение производится только по одной полосе.

Совместно с правоохранителями на дорогах работают и сотрудники МЧС. Развернуты два передвижных пункта обогрева на базе автомобилей КамАЗ.