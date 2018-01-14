В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла

В Ставрополе произошла авария в сети теплоснабжения города. В результате аварийного отключения без тепла остались 11 многоквартирных домов.

Об этом сообщили в воскресенье в краевом управлении МЧС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, прорвало чугунный трубопровод диаметром 300 миллиметров. Пролегает он по улице Серова краевого центра.

Аварийные службы уже обнаружили точное место, где это произошло. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники. Предположительно, теплоснабжение восстановят к 17:00 в воскресенье.