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Рубрика: Экономика
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Почтовики готовы к росту объема посылок
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
В Санкт-Петербурге запущена новая сортировочная линия для обработки почтовой корреспонденции. Она обеспечит серьезный запас логистических мощностей даже в условиях пиковых нагрузок в Северо-Западном регионе.
Законопроект об акционировании "Почты России" отложили до 2018 года

Новая линия позволит увеличить объем обрабатываемой международной почты более чем вдвое. Через нее пойдут посылки весом от 20 граммов до двух килограммов из Финляндии, Прибалтики и других стран, куда летают самолеты из петербургского аэропорта Пулково.

В ушедшем году "Почта России" обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями - более 284 миллионов штук. Это на 26 процентов превышает показатель прошлого года, тогда было обработано 225 миллионов отправлений. Пять лет назад предприятие доставляло адресатам более чем в 10 раз меньше посылок - в 2012 году было всего 21,7 миллиона отправлений. Кстати, в 2017 году вырос не только объем посылок из-за рубежа, но и из России - на 13 процентов, до почти трех миллионов отправлений.

Одним из новшеств 2017 года стал запуск "Почтой России" совместно с "Почтой Гонконга" регистрации не только крупных, но и мелких посылок (пакетов). Это позволяет отслеживать заказы по трем основным статусам: фактическая дата отправки, прибытие в отделение почты и выдача получателю. И число регистрируемых посылок выросло на 79,2 процента - до 111 миллионов. Получается, что за каждой второй посылкой точно следили получатели.

Новая сортировочная линия увеличит объем международных отправлений вдвое

"Обновление и развитие логистической инфраструктуры - один из приоритетных проектов "Почты России", который позволит нам не только соблюдать контрольные сроки доставки международных отправлений в условиях бурного развития электронной коммерции, но и существенно сократить их", - сказал глава "Почты России" Николай Подгузов.

Сейчас крупнейшим в Восточной Европе является логистический центр "Внуково". Он способен ежедневно обрабатывать около 1,7 миллиона отправлений (посылок и письменной корреспонденции).

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