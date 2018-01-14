В Санкт-Петербурге запущена новая сортировочная линия для обработки почтовой корреспонденции. Она обеспечит серьезный запас логистических мощностей даже в условиях пиковых нагрузок в Северо-Западном регионе.

Новая линия позволит увеличить объем обрабатываемой международной почты более чем вдвое. Через нее пойдут посылки весом от 20 граммов до двух килограммов из Финляндии, Прибалтики и других стран, куда летают самолеты из петербургского аэропорта Пулково.

В ушедшем году "Почта России" обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями - более 284 миллионов штук. Это на 26 процентов превышает показатель прошлого года, тогда было обработано 225 миллионов отправлений. Пять лет назад предприятие доставляло адресатам более чем в 10 раз меньше посылок - в 2012 году было всего 21,7 миллиона отправлений. Кстати, в 2017 году вырос не только объем посылок из-за рубежа, но и из России - на 13 процентов, до почти трех миллионов отправлений.

Одним из новшеств 2017 года стал запуск "Почтой России" совместно с "Почтой Гонконга" регистрации не только крупных, но и мелких посылок (пакетов). Это позволяет отслеживать заказы по трем основным статусам: фактическая дата отправки, прибытие в отделение почты и выдача получателю. И число регистрируемых посылок выросло на 79,2 процента - до 111 миллионов. Получается, что за каждой второй посылкой точно следили получатели.

Новая сортировочная линия увеличит объем международных отправлений вдвое

"Обновление и развитие логистической инфраструктуры - один из приоритетных проектов "Почты России", который позволит нам не только соблюдать контрольные сроки доставки международных отправлений в условиях бурного развития электронной коммерции, но и существенно сократить их", - сказал глава "Почты России" Николай Подгузов.

Сейчас крупнейшим в Восточной Европе является логистический центр "Внуково". Он способен ежедневно обрабатывать около 1,7 миллиона отправлений (посылок и письменной корреспонденции).