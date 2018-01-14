Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, даже в условиях Гражданской войны 1917-1922 годов российское общество сохраняло "семена единения". По словам президента, положительную роль в этом сыграла Русская православная церковь.

"Конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. В первую очередь, как раз благодаря Русской православной церкви", - сказал Путин в документальном фильме "Валаам", отрывок из которого опубликовал телеканал "Россия 1".

Путин вспомнил историю, рассказанную ему патриархом Кириллом: "Когда советские войска готовы уже были войти на архипелаг (Валаам - прим. "РГ"), они почему-то остались на берегу, пригласили священнослужителей из монастыря. Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: "Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?". Они попросили несколько дней, собрали все самое дорогое, все святыни. Сами уехали и все вывезли". По словам президента, то, что офицеры разрешили монахам уехать и вывезти святыни, подтверждает то, что "семена единения никогда нас не покидали".

Документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам", в съемках которого принял участие Владимир Путин, впервые покажут на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 14 января, в 22:00 по московскому времени.

Валаам - остров в северной части Ладожского озера. На нем находится Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь, основанный в конце XI - начале XII века. Владимир Путин периодически приезжает в монастырь. Летом 2017 года президент вновь посетил его и приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, основавших монастырь.