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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти три человека погибли в ДТП

Текст: Дмитрий Григорьев (Ленинградская область)

В Приозерском районе Ленинградской области, на трассе Петербург - Приозерск - Сортавала, в районе поселка Малая Горка произошло смертельное ДТП.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о серьезной аварии поступил на пульт дежурного в 4.40 утра.

В Петербурге трое погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

Выехавшие на место спасатели и сотрудники ГИБДД обнаружили, что легковой автомобиль Volkswagen Passat на полной скорости вылетел в кювет и врезался в дерево. В машине находились водитель и два пассажира. По информации регионального ГИБДД, все они погибли на месте.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие три спасателя и одна единица специальной техники.

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку обстоятельств происшествия.

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