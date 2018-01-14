В Ленобласти три человека погибли в ДТП

В Приозерском районе Ленинградской области, на трассе Петербург - Приозерск - Сортавала, в районе поселка Малая Горка произошло смертельное ДТП.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о серьезной аварии поступил на пульт дежурного в 4.40 утра.

Выехавшие на место спасатели и сотрудники ГИБДД обнаружили, что легковой автомобиль Volkswagen Passat на полной скорости вылетел в кювет и врезался в дерево. В машине находились водитель и два пассажира. По информации регионального ГИБДД, все они погибли на месте.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие три спасателя и одна единица специальной техники.

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку обстоятельств происшествия.