В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа

В Петербурге на Софийской улице в трехкомнатной квартире на восьмом этаже блочной многоэтажки произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информация о возгорании поступила сегодня днем. На место ЧП сразу же прибыли пожарные расчеты.

Из окна квартиры, спасаясь от дыма и огня, выпрыгнула 22-летняя женщина, держа на руках трехлетнего ребенка. Оба, к счастью, остались живы. Сейчас они доставлены в стационар в состоянии средней тяжести.

Пожар был оперативно локализован. На площади 10 квадратных метров в квартире выгорела обстановка.