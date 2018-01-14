Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Керченская паромная переправа возобновила работу

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Керченская паромная переправа возобновила работу. Движение паромов было приостановлено почти на двое суток из-за непогоды. На переправе застряли около тысячи транспортных средств.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Более 900 машин скопились у закрытой Керченской переправы

Как рассказала "РГ" пресс-секретарь "Морской дирекции" Анна Дятловская, в порту "Кавказ" и на накопительной площадке у поселка Ильич, где наибольшее скопление людей, развернута полевая кухня. Вчера, 13 января, людей накормили горячим ужином в 18:00 и в 21:00. Сегодня, 14 января, пассажиров машин и автобусов накормили обедом. Также организованы пункты раздачи горячих напитков и кипятка.

Как сообщалось ранее, более 900 машин и 50 автобусов ожидают открытие Керченской переправы. В Крыму штормовое предупреждение объявлено с вечера 11 января. По данным МЧС, 14 и 15 января на полуострове ожидается местами сильный снег, метель, а на дорогах гололедица.

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа