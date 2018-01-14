Керченская паромная переправа возобновила работу. Движение паромов было приостановлено почти на двое суток из-за непогоды. На переправе застряли около тысячи транспортных средств.

Как рассказала "РГ" пресс-секретарь "Морской дирекции" Анна Дятловская, в порту "Кавказ" и на накопительной площадке у поселка Ильич, где наибольшее скопление людей, развернута полевая кухня. Вчера, 13 января, людей накормили горячим ужином в 18:00 и в 21:00. Сегодня, 14 января, пассажиров машин и автобусов накормили обедом. Также организованы пункты раздачи горячих напитков и кипятка.

Как сообщалось ранее, более 900 машин и 50 автобусов ожидают открытие Керченской переправы. В Крыму штормовое предупреждение объявлено с вечера 11 января. По данным МЧС, 14 и 15 января на полуострове ожидается местами сильный снег, метель, а на дорогах гололедица.