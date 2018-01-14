В городе Копейске Челябинской области завершена спасательная операция в трехэтажном здании брошенной котельной шахты "Подозерная". Под обломками перекрытий были обнаружены тела мужчины и женщины. Выживших под завалами не оказалось.

На поиски людей были брошены более 130 спасателей, которым в 20-градусный мороз приходилось работать с риском для жизни из-за вероятности нового обрушения конструкций. К слову, одну из стен здания пришлось снести, чтобы она не упала на сотрудников МЧС.

Ближе к полуночи кинологические расчеты поисково-спасательной службы указали места предположительного нахождения тел погибших. Упавшие перекрытия образовали что-то вроде саркофага глубиной 2,5 метра. Чтобы добраться до погребенных под ним людей, пришлось разобрать более 150 кубометров кирпича и бетона. А после подъема тел собаки указали еще одно место, где могли находиться люди, и поисковые работы были продолжены. К счастью, под обломками более никого не нашли.

- Погибшие - 54-летний мужчина и 33-летняя женщина - жители копейского поселка Бажово, на территории которого и произошла трагедия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. - На наличие пострадавших с самого начала указывал припаркованный рядом автомобиль, от которого в сторону завалов были протянуты шланги от газорезательного оборудования. По всей видимости, пара приехала за металлом и, разрезая каркас, спровоцировала обрушение здания.

Как стало известно "РГ", мужчина и женщина жили в гражданском браке, оба не работали. К зданию котельной приехали на личном автомобиле "ВАЗ-2103". И, по всей видимости, сбором металлолома занимались профессионально. По факту ЧП организована доследственная проверка. Однако, по всей видимости, гибель людей спишут на несчастный случай. Поскольку действовали они на свой страх и риск.