Соглашение между Беларусью и Россией о признании виз заработает в первом квартале

Беларусь сделала очередной шаг в сторону иностранцев по либерализации их въезда в страну.

Регионом, свободным от визовых формальностей, стала туристско-рекреационная зона "Брест", на территории которой расположены, в том числе, Беловежская пуща и Брестская крепость. При этом роль "пропуска" через границу (определены 12 погранпереходов) выполнит пакет документов от аккредитованных белорусских туроператоров. Находиться на безвизовой территории гости из почти 80 стран смогут не больше 10 дней, а покидать ее - ради, к примеру, экскурсии в Минск - им и вовсе запрещено. Иначе предупреждение, штраф или депортация. В высоких кабинетах тем временем все чаще звучат разговоры о том, что для тех, кто приезжает в Беларусь через аэропорт Минск, увеличат срок безвизового пребывания в стране.

Как подчеркнул президент Александр Лукашенко, нынешняя визовая политика Беларуси "не должна создавать проблем другим государствам". Определенная настороженность, в частности, сохраняется у российской стороны. Глава Беларуси поручил снять разногласия в течение 2018 года. В первом квартале должно заработать соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз. Российская сторона настаивает на этих сроках в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу. "В случае принятия соглашения, равно как и других документов по краткосрочному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и России, компетентные органы двух стран наладят обмен информацией в онлайн-режиме о выданных и аннулированных визах",- объяснил начальник Департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.