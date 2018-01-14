Жалобы на качество товаров и услуг можно будет подавать через многофункциональные центры (МФЦ). Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору до 9 февраля разработать предложения, как ведомство будет принимать такие претензии потребителей.

В Госдуме уже готов законопроект на эту тему. В Роспотребнадзоре отмечают, что возможность взаимодействия с гражданами через МФЦ уже заложена в Законе "О защите прав потребителей", и по мере развития сети центров госуслуг он готов посылать в них своих представителей.

В Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону консультации в МФЦ очень востребованы. Для подачи претензии нужно иметь при себе подтверждающие факт обмана документы. Если они есть, сотрудники прямо в МФЦ помогут составить претензию или иск. В прошлом году в МФЦ оказана помощь более чем 4,5 тысячи потребителей. Судебное представительство юристы оказывают на безвозмездной основе. Да и судьи более благосклонно относятся к искам, которые рассматривают с участием Роспотребнадзора (в судах выигрывают каждое 12-е дело). Средняя сумма ущерба, подлежащая возмещению по потребительским искам, - 90 тысяч рублей.

В наступившем году Роспотребнадзор расширит перечень финансовых вопросов, по которым консультирует в МФЦ граждан. В частности, он займется разъяснением положений о банкротстве физлиц и поможет гражданам оформить заявление по упрощенной процедуре.

Как считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, появление госзащитников в МФЦ - удачная затея, но для оказания качественных услуг в первую очередь необходимо подготовить кадры, возможно, набрать отдельный штат в каждом региональном подразделении. Ведомству также не обойтись без рекламы в местных СМИ.