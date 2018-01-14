Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете

Женская сборная России стала первой в эстафете на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, проходящем в немецком Дрездене. Наши спортсменки показали результат 4 минуты 11,462 секунды.

Российская сборная на этом соревновании была представлена Татьяной Бородулиной, Софьей Просвирновой, Екатериной Ефременковой и Эминой Малагич. Отметим, что второе место досталось Венгрии, а замкнули тройку лидеров француженки. К слову, россиянки впервые с 2015 году выиграли "золото" в эстафете на чемпионате Европы.

Кроме того, эта золотая медаль стала второй для нашей сборной в Дрездене. Ранее Просвирнова победила на дистанции 3000 метров.