Самые удивительные новинки электронной выставки CES в Лас-Вегасе

Представьте - вечером трудного дня вы приходите домой, где вас ждут робот, которому можно пожаловаться на жизнь, и умный штопор, сам откупоривающий бутылку вина. Вы садитесь на диван, нажимаете кнопку в подлокотнике - включается стоящий перед вами 146-дюймовый телевизор, изображение на котором не отличишь от реального. Домой, кстати, вы вернулись на автомобиле будущего со встроенным алкодетектором и голосовым помощником.

Все вышеперечисленное - работающие экспонаты выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая прошла в американском Лас-Вегасе. Каждый год там показывают удивительные вещи, которые совсем недавно казались чем-то невозможным.

Подайте бокалы

Винный штопор с поддержкой Bluetooth - это не гаджет из разряда фантастики, а реально существующий предмет. Coravin Model Eleven, представленный на CES 2018, умеет прокалывать пробку специальной полой иглой, через которую напиток выливается в бокал. Попадания воздуха в бутылку не происходит, более того - штопор заполняет освободившееся пространство инертным газом аргоном. Это позволяет сохранить все свойства вина.

Поддержка Bluetooth нужна Coravin Model Eleven для того, чтобы контролировать уровень заряда батареи и следить за количеством газа с помощью мобильного приложения. Эта же мобильная программа, связанная с "винной" базой данных, способна консультировать пользователя - советовать ему, какое вино "подходит" к тем или иным блюдам, а также книгам и фильмам.

В продаже Coravin Model Eleven появится уже к концу года. Его стоимость составит 999 долларов, или около 57 тысяч рублей.

Послушай, робот

Японская компания Honda, известная больше своими автомобилями и мотоциклами, представила на CES робота со сложным названием 3E-A18, которого позиционирует как помощника и компаньона, предназначенного для помощи людям.

С помощью встроенных камер робот сканирует лицо человека, а затем искусственный интеллект обрабатывает изображение, считывая движения, мимику, эмоции и настроение.

В зависимости от того, в каком состоянии пребывает человек, робот может изобразить на своем "лице" улыбку, грусть, удивление и другие эмоции. В Honda отмечают, что робот сделан из мягкого и приятного на ощупь материала - чтобы его было приятно обнимать. Очень напоминает медицинского робота Бэймакса из мультфильма "Город героев".

Пока что 3E-A18 существует в виде концепта, но в будущем его выпустят на улицы городов для "обнимашек".

Смартфон из будущего

Уже не первый год специалисты из крупных компаний бьются над тем, чтобы встроить сканер отпечатка пальца прямо в экран смартфона. Это позволит сделать переднюю панель полностью гладкой и избавиться от сканера на "спинке" устройства.

Первый работающий экземпляр такого смартфона показали разработчики из китайской компании Vivo. Сканер расположен в привычном для пользователей месте, а именно в нижней части экрана. Когда датчик включается, область, где палец должен соприкоснуться с экраном, подсвечивается. Все остальное время о сканере ничто не напоминает.

В Vivo отмечают, что такой сканер может быть реализован только в светодиодных (OLED) экранах, в то время как обычные жидкокристаллические матрицы для такой цели не подойдут.

Когда именно смартфон поступит в продажу, неизвестно. Его название также не объявлено.

Терабайт на ладони

Среди производителей электроники распространен своего рода спорт - кто выпустит самый маленький и самый емкий накопитель данных. Пока что побеждает компания SanDisk, представившая на CES миниатюрную "флешку" емкостью один терабайт (это около тысячи гигабайт данных).

На такой накопитель можно, к примеру, записать несколько сотен фильмов в DVD-качестве или несколько тысяч музыкальных альбомов с высокой детализацией звучания.

Примечательно, что существуют "флешки" емкостью два терабайта (их представила компания Kingston), однако их нельзя назвать миниатюрными - они имеют размеры пары спичечных коробков, в то время как накопитель SanDisk чуть больше пятирублевой монеты. Еще одно преимущество новой "флешки" - поддержка порта USB Type-C. Это позволяет ее подключать напрямую к смартфону на Android, чтобы скачивать оттуда данные, минуя компьютер.

Создай свое 3D

Шлем виртуальной реальности хотя бы раз в жизни примерял, наверное, каждый, а некоторые и вовсе не снимают эти устройства ни днем, ни ночью. Созданием красивых сцены для шлемов занимаются серьезные компании, но благодаря камере Lenovo Mirage Camera снимать объемные фото и видео могут абсолютно все.

Аппарат стоимостью около 300 долларов (около 17 тысяч рублей) оборудован двумя объективами, разнесенными на то же расстояние, что и человеческие глаза - благодаря этому каждый снимает свою "картинку", которая в шлеме виртуальной реальности объединяется в стереоизображение. Отснятый материал можно автоматически загружать в хранилище Google Photos или на сайт YouTube. Кроме того, с помощью Lenovo Mirage Camera можно вести прямую трансляцию видео в 3D.

Смартфон в диване

Умный диван от итальянской мебельной компании Miliboo - это гигантский смартфон, по недоразумению оснащенный несколькими мягкими подушками. С его помощью можно управлять практически всеми системами дома будущего - освещением, музыкой, телевизором, кухней и наверняка чем-то еще, о чем мы не догадываемся.

Все манипуляции с подключенной электроникой осуществляются через сенсорный экран, встроенный в подлокотник "дивана будущего".

От долгого и упорного лежания на этом диване владельца могут спасти только специальные датчики, которые отслеживают активность владельца и напоминают ему, что пора бы размяться. Сколько будет стоить удобное ложе, которое не разрешает лежать на себе слишком долго, пока неизвестно.

Одно сплошное телевидение

Сразу две необычные разработки представили на CES компании Samsung и LG. Первая привезла на выставку 146-дюймовый телевизор, выполненный по технологии MicroLED с использованием более совершенных светодиодов - ярких, долговечных и энергоэффективных. Однако изюминкой устройства является то, что телевизор можно собирать из блоков - сколько их будет, решит сам владелец. Если есть достаточно денег, можно собрать гигантский экран во всю стену квартиры.

А в LG показали другую разработку - 65-дюймовый телевизор, который можно свернуть в трубку и упаковать в небольшой корпус. Несмотря на гибкость конструкции, телевизор надежен и имеет высокое разрешение - 4K, как большинство современных моделей. Отличное решение для малогабаритных квартир.

Кухня с мозгами

Компания LG Electronics попробовала переосмыслить понятие "умный дом" и решила ограничиться пространством кухни. Новый "кухонный гарнитур", состоящий из холодильника, духовки и посудомойки, должен, по замыслу создателей, работать в едином ритме, сокращая время, которое требуется на приготовление еды и обслуживание техники.

Так, холодильник оборудован прозрачным 29-дюймовым окном-дисплеем, на котором отображаются рецепты блюд из имеющихся внутри продуктов. После выбора рецепта информация отправится на духовой шкаф, который установит нужный режим, а голосовой ассистент будет помогать советами.

В свою очередь, посудомоечная машина, которая была в курсе, какие блюда готовились, подберет нужный режим мытья с учетом загрязнения - это позволит сэкономить воду и электричество.

Сама утонченность

Еще один экспонат CES 2018 - ноутбук Acer Swift 7. Это уже второе поколение данной линейки, ноутбуки которой позиционируются как самые тонкие в мире.

Это чистейшая правда - толщина корпуса Acer Swift 7 составляет всего лишь 8,98 миллиметра. Диагональ экрана новинки при этом составляет 14 дюймов.

Сам экран при этом сенсорный, как у планшетов, а рядом с клавиатурой расположен сканер отпечатка пальца - теперь для разблокировки не нужно вводить пароль. Удобная "фишка" ноутбука - в него можно вставить SIM-карту и пользоваться мобильным интернетом.

Кнопка для iPhone без кнопок

Говорят, что далеко не всем владельцам iPhone X нравится отсутствие привычной круглой кнопки "Домой". Специально для них неизвестный китайский производитель привез на выставку в Лас-Вегасе необычный гаджет.

Это подключаемый к iPhone X модуль, который содержит "домашнюю" кнопку. Работает она так же, как обычная кнопка в других iPhone - сворачивает приложения по одному нажатию и открывает список запущенных приложений по двойному. Правда, сканера отпечатка пальца в этой кнопке нет.

В модуле также имеется разъем для наушников - эту возможность наверняка оценят те, кто использует обычные проводные "уши".