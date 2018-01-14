Страны Африки потребовали от Трампа извинений

Страны Африки потребовали от американского президента Дональда Трампа извиниться за высказывания в свой адрес. Об этом говорится в совместном заявлении группы африканских государств в ООН, передает ТАСС.

В документе отмечается, что страны Африки "чрезвычайно потрясены и решительно осуждают возмутительные, расистские и ксенофобские высказывания, приписываемые" Трампу, а также требуют от него "отказаться (от своих слов) и принести извинения". Авторы заявления также выразили обеспокоенность стремлением администрации США "опорочить континент и цветное население".

Грубые высказывания президент США якобы произнес на закрытой встрече с членами Конгресса в Белом доме. По данным СМИ, когда сенатор Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в Соединенные Штаты прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами".

Слова американского лидера вызвали резкое недовольство в ряде государств. Раскритиковали Трампа и официальные лица ООН. Так, представитель Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека Руперт Колвилл назвал заявления президента США шокирующими, постыдными и расистскими.

