Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли прорыва на пути к формированию правительства. Впрочем, о создании коалиции речь пока не идет. В результате зондирующих консультаций глава Христианско-демократического союза Меркель, ее баварский партнер Хорст Зеехофер и лидер СДПГ Мартин Шульц договорились приступить к основным коалиционным переговорам.

Стороны зафиксировали позиции, по которым им удалось достичь компромисса. Так, решено не повышать максимальную налоговую ставку и постепенно снижать "налог солидарности" - отчисления в пользу земель бывшей ГДР. В миграционной сфере ежегодная квота на прием беженцев будет ограничена порогом в 220 тысяч человек. При этом на воссоединение с уже осевшими в Германии родственниками смогут рассчитывать не более тысячи мигрантов в месяц. Решение о старте коалиционных переговоров еще должно быть утверждено на внеочередном съезде СДПГ, который пройдет в Бонне 21 января. В земле Саксония-Анхальт социал-демократы уже высказались против сделки с Меркель.