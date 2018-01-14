В воскресенье в немецком Рупольдинге завершился очередной этап Кубка мира у "стреляющих лыжников".

Мужчины и женщины бежали гонки в масс-старте. У представителей сильного пола первым финишный створ пересек норвежец Йоханнес Бё с результатом 37:11,2. Вторым стал француз Мартен Фуркад. Еще один французский биатлонист Антонин Гигонна финишировал третьим. Лучший из россиян Антон Шипулин закончил гонку на 15-й позиции. Следом на дистанцию вышли женщины.

Впрочем, без медалей наши спортсмены в Рупольдинге не остались.

Отличился мужской квартет в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина.

В эстафете наши парни смогли стать третьими, пропустив вперед норвежцев и команду Франции.

Комментируя итоги гонки Антон Шипулин отметил, что он и его партнеры по команде рассчитывали показать хороший результат:

- В эстафете всегда до последнего есть шанс на успех. Я начал свой этап не очень быстро, но потом услышал подсказку тренера, что проигрываем очень много, и включился в работу. Пошел в своем темпе, может, даже выше. На втором круге не думал, что так быстро догоню итальянца. Не поверил своим ушам, что так сокращаю отрыв. Не сумел отстрелять чисто - поспешил. Задержался бы на полсекунды, тогда смог бы стрельнуть на ноль. Рад, что соперники нам дали такой шанс попасть на пьедестал. Третье место - это близко к победе, впереди нас ждет еще больше.

Что касается женщин, то если немецкой эстафетной четверке не было равных, наши девушки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт заняли в гонке седьмое место.

Впрочем, этому не самому выдающемуся результату нашлось объяснение.

Вот что сообщил официальному сайту Союза биатлонистов России старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов:

- Выходя на эстафету, когда в предыдущих мы занимали четвертые места, ожидали, что по крайней мере так же выступим. На нынешнем этапе в эстафете многие команды выставляли основные составы, а у нас случился определенный форс-мажор с заменой плюс был новый стартер. То есть была не то чтобы экспериментальная, а практически новая команда. В связи с этим заехали сегодня на седьмое место.

Также тренер отметил, что одна только эта эстафета не будет учитываться при комплектовании олимпийской команды.

"Мы будем смотреть на выступления по сезону и завершающий этап подготовки. Только по Рупольдингу никто ничего решать не будет. Для Кайшевой первый этап совершенно нормален, она себя изначально позиционировала как забойщицу. Если говорить о балансе этапов, то первый - достаточно ответственный, это начало. На втором этапе у гонщиц почти нет времени на отдых после разминки. Более-менее спокойный третий этап. Ну а четвертый - финишный. Услугина хорошо прошла первую половину гонки накануне, поэтому мы доверили ей бежать", - отметил Коновалов.