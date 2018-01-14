Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва

В Турции Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из Анкары в Трабзон, испытал серьезные проблемы при посадке, сообщает flightglobal.com.

После приземления в Трабзоне лайнер неожиданно проехал всю полосу и съехал с обрыва к берегу Черного моря, остановившись в грязи.

При этом длина взлетно-посадочной волосы в Трабзоне составляет 2600 метров. В авиакомпании заявили, что все 168 человека - 162 пассажира и шесть членов экипажа - "высадились безопасно" с самолета, без каких-либо травм.

Метеорологические данные для аэропорта во время посадки лайнера указывают на легкий дождь и уменьшенную видимость в результате тумана, информирует авиапортал.

Следователи еще не определили причину инцидента. Аэропорт Трабзона временно закрыт.