Владимир Путин в фильме "Валаам" рассказал о том, что нас объединяет

Милосердие, справедливость, честность, любовь - те нравственные основы, которые объединяют российское многонациональное и многоконфессиональное государство, считает президент Владимир Путин.

Канал "Россия 1" показал отрывок из документального фильма Андрея Кондрашова "Валаам", посвященного истории самой древней православной обители на севере Руси. Точная дата основания Валаамского монастыря остается тайной веков, а в его дальнейшей судьбе многие, как в зеркале, видят отражение всей истории российского государства.

"У нас много таких зеркал. Валаам - одно из них. У него очень интересная и отчасти даже драматическая история. Валаам связан, по сути, со становлением национального Российского государства". Это слова одного из постоянных "паломников" Валаама - президента Владимира Путина. Однажды приехав в монастырь, глава государства возвращается сюда снова и снова, лично наблюдая, как обитель возрождается после десятилетий разрухи и упадка в советское время.

Но даже отрицавшая церковь коммунистическая идеология не решилась уничтожить святыня Валаама. Когда советские войска готовились вступить на архипелаг, они сами дали монахам несколько дней, чтобы те собрали все самое дорогое и уехали. "И в этой связи я подумал: конечно, в тяжелейшие дни гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами, - поделился Путин своими мыслями с авторами фильма. - В первую очередь, как раз благодаря Русской Православной Церкви. И то, что офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни, - это лучшее свидетельство того, что семена единения никогда нас не покидали".

Валаам связан, по сути, со становлением национального российского государства, считает президент

Это единение навсегда останется в душе любого гражданина нашей страны, какую бы религию он не исповедовал, будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм, уверен глава государства. "В мировых религиях много общего, а в основе - милосердие, справедливость, честность, любовь. У нас многоконфессиональное государство, но эти нравственные основы многонационального российского народа - общие, они нас объединяют", - заявил Владимир Путин.

И сама коммунистическая идеология, считает президент, не так далеко ушла от религии, сравнима с христианством. "Свобода, братство, равенство, справедливость - это же все заложено в Священном писании, это все там есть", - подчеркнул он. А кодекс строителей коммунизма Владимир Путин назвал сублимацией, примитивной выдержкой из Библии. "Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?" - предложил он задуматься.

Монумент "Валаамская икона Божией Матери" на территории главного собора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Фото: Михаил Климентьев / Архив ТАСС

- То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело, - считает глава государства.

Валаамские религиозные ценности нашли свое новое пристанище в Финляндии, где монахи основали Ново-Валаамский монастырь. "И за это нужно сказать спасибо финнам", - сказал президент.

- Эти святыни дороги и финнам, и нам. Финны их хранят и обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет к святыням попасть. И мне кажется, что эти святыни должны быть тем, что нас объединяет, в том числе, и в духовной сфере, - заявил Путин, говоря о возможности их возвращения обратно.

Новая жизнь Валаамского монастыря началась в конце 70-х годов прошлого столетия, рассказал глава государства авторам фильма. Сначала на архипелаге создали музей-заповедник, а в 1989 году монастырь начали возвращать церкви. "Тогда, на тот период времени, здесь было шесть монахов, сейчас более двухсот. Достаточно посмотреть фотографии, картинки того времени - здесь была полная разруха, - Теперь это то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом: мы возродили храмы, монастыри, небольшие церквушки на островах".