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Рубрика: Власть

Встретимся снова

Конкурс управленцев "Лидеры России" будет ежегодным
Текст: Сергей Бабкин, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
В понедельник завершится последний региональный полуфинал федерального конкурса управленцев "Лидеры России". Он проходит в Подмосковье среди участников из регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В остальных федеральных округах полуфиналы прошли в декабре.
Сергей Собянин и Сергей Кириенко пообещали взять на карандаш лучших из не прошедших в финал конкурса. Фото: Сергей Куксин / РГ Сергей Собянин и Сергей Кириенко пообещали взять на карандаш лучших из не прошедших в финал конкурса. Фото: Сергей Куксин / РГ
Сергей Собянин и Сергей Кириенко пообещали взять на карандаш лучших из не прошедших в финал конкурса. Фото: Сергей Куксин / РГ

Конкурс был организован по инициативе президента РФ Владимира Путина и стартовал в октябре. Заявки подали почти 200 тысяч россиян в возрасте до 50 лет, имеющие опыт руководящей работы. В полуфиналы вышел 2691 участник. В финале примут участие 300 человек, все они получат по одному миллиону рублей на повышение своей управленческой квалификации в любом вузе России.

Фото: пресс-центр "Лидеры России"
В Петербурге завершился полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

Из-за большого количества участников в ЦФО было организовано два полуфинала, второй из них начался в субботу. "Выход в полуфинал - большая победа, - заявил на церемонии открытия первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Вам предстоит несколько непростых дней, которые пройдут в конкуренции, только часть из вас пройдет в финал, но все вы уже победители". Главная победа полуфиналистов, по его мнению, состоит в том, что они "не остались в стороне от своей собственной судьбы, взяли ее в свои руки, сами стали принимать решение, подали заявку на конкурс и прошли очень сложную конкурентную борьбу".

Кириенко отметил, что не все перспективные управленцы смогли попасть в полуфинал, но у них еще будет шанс. "Этот конкурс не разовое мероприятие, подобный отбор будет проходить каждый год", - сказал он. У участников этого года "будет хорошая возможность сделать для себя выводы", поскольку организаторы обязательно дадут каждому "глубокую обратную связь", добавил он. Обратная связь, подчеркнул Кириенко, необходима, чтобы каждый человек понимал, как улучшить свои шансы в будущем.

Попасть на стажировку к наставникам смогут не только победители конкурса

Победители конкурса - их будет сто - получат особый приз: годовую стажировку у одного из наставников. По словам Кириенко, попасть на стажировку смогут не только победители. "Может быть, чуть-чуть не хватило до победы, но в какой-то одной из компетенций вы проявили максимальные качества, заинтересовали наставника, у вас тоже есть возможность в течение этого года не просто готовиться к следующему конкурсу, но и поработать с одним из лучших управленцев нашей страны", - сказал он.

Многодетная вологжанка вышла в полуфинал конкурса "Лидеры России"

Такие "попадут на карандаш". Особенно актуально это для московского правительства, где требуются не только стажеры, но и сотрудники транспортного, промышленного комплекса и прочих подразделений. "Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения", - заявил мэр Москвы и один из наставников Сергей Собянин. "В Москве есть программа стажировки для молодых специалистов, - напомнил он. - Мы регулярно отбираем по сто лучших кандидатов на работу, а с этого года начнем выбирать по 200 лучших. Эти люди получают высокие посты: от глав администраций районов до заместителей руководителей департаментов". Но впоследствии, не исключает мэр, в столице будет организован еще более масштабный кадровый конкурс наподобие "Лидеров России".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев, заявил, что завидует участникам "хорошей, белой завистью". "Если бы такие открытые механизмы, такие действительно дружественные социальные лифты работали, когда наше поколение делало карьеру, то наши ровесники, наверное, уже слетали бы на Марс, вернулись и сделали много других полезных дел", - предположил он.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Победители "Лидеров России" будут востребованы на госслужбе и в госкорпорациях

А министр экономического развития Максим Орешкин уверен, что конкуренция развернется не только между участниками, но и наставниками - за наиболее ценные и полезные кадры. Сам министр решил быть быстрым и всю субботу провел на конкурсе, присматриваясь к участникам. "У нас для победителей и финалистов конкурса "Лидеры России" открыта позиция заместителя министра", - напомнил Орешкин о самой высокой вакансии в минэкономразвития, добавив, что есть и другие предложения для конкурсантов.

По окончании столичных полуфиналов эксперты в течение двух недель проанализируют качество выполнения конкурсных заданий и составят список из 300 лучших участников из всех федеральных округов. Финал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет 7-11 февраля в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

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