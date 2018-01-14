Центризбирком завершил прием документов на выдвижение от желающих принять участие в выборах президента России. Для самовыдвиженцев этот этап кампании закончился 7 января, а партийные кандидаты сдавали документы до полуночи 12 января.

Днем в пятницу поступили документы на выдвижение от депутата городской Думы Волгограда Олега Булаева, выдвинутого "Коммунистической партией социальной справедливости", и председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец от "Народной партии России". Ближе к полуночи пакет документов предоставила директор "Центра молодости и долголетия" в Саратове Марина Копёнкина, ее выдвинула "Родная партия".

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, всего с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов: 24 - от партий и 46 - от граждан. 31 потенциальный самовыдвиженец документов не предоставил, двенадцати было отказано, регистрация уполномоченных лиц лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова отменена решением Верховного суда РФ из-за наличия у кандидата вида на жительство за рубежом. Успешно преодолели этот этап лишь двое самовыдвиженцев - действующий президент Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов. Они приступили к сбору подписей.

С начала кампании поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов

А партийные претенденты на главный пост в стране уже начали регистрироваться. В пятницу удостоверение кандидата получил Павел Грудинин, представитель КПРФ. Для регистрации ему пришлось избавиться от зарубежных финансовых активов - пяти счетов в австрийском банке на общую 14,4 миллиона рублей и 600 ценных бумаг, размещенных в кредитной организации Liechtensteinische Landesbank. Как рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, "зарубежные счета у него (Грудинина. - Прим. "РГ") были на момент выдвижения, это разрешено законом", но к моменту регистрации "у него этих счетов и ценных бумаг не было". Соответствующее уведомление кандидат подал в ЦИК 8 января. Таким образом он выполнил условия для регистрации. Ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Остальные 12 кандидатов от партий собирают подписи в свою поддержку.

Также в пятницу ЦИК зарегистрировал доверенных лиц троих кандидатов - Владимира Жириновского (61 человек), Григория Явлинского (17 человек) и Владимира Путина (259 человек).

Представлять действующего главу государства в ходе предвыборной кампании будут хирург Лео Бокерия, певцы Лев Лещенко, Денис Майданов, Диана Гурцкая, музыкант Игорь Бутман, композитор Игорь Крутой, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, адвокат Анатолий Кучерена, режиссеры Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, актер Михаил Пореченков. В числе доверенных лиц Владимира Путина есть известные журналисты: главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, руководитель "Московского комсомольца" Павел Гусев, тележурналист Борис Корчевников, ведущий программы "Международное обозрение" Евгений Примаков и другие.

На данном этапе предвыборной кампании главной задачей всех кандидатов, кроме уже зарегистрированных, становится качественный сбор подписей. Самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч автографов, партийным выдвиженцам - 100 тысяч. Разрешается сдать 5% сверх нормы на случай выявления брака в подписных листах. Граждане могут подписаться за любое количество кандидатов, но только один раз за каждого. При этом в подписном листе необходимо собственноручно указать дату и поставить подпись. Паспортные данные может вписать сборщик.

В Центризбиркоме оборудована специальная комната, в которой эксперты и почерковеды будут проверять достоверность автографов. В пятницу ее показали журналистам. Помимо столов, стульев, компьютеров и принтеров к услугам специалистов портативные сканеры с увеличительным стеклом, которое поможет рассмотреть все детали. Есть также проектор для вывода изображения на большой экран.

Прием подписей завершится 31 января в шесть часов вечера. ЦИК проверит по 60 тысяч подписей за каждого кандидата вне зависимости от способа выдвижения. Возможна и повторная выборка (30 тысяч), если первичная выявит большое, но не безнадежное количество брака. Закон дает на это 10 суток. Заведомо малое количество подписей ЦИК проверять не будет и забракует сразу. Все поступившие в комиссию подписные листы хранятся в течение года, затем уничтожаются по специальной процедуре.

Журналисты первыми посетили комнату для проверки подписных листов. "В ближайшее время мы пригласим представителей штабов кандидатов, представителей политических партий, чтобы все это оборудование, весь механизм проверки показать в действии, - рассказал член ЦИК Евгений Шевченко. - Чтобы все видели, знали, что все очень серьезно и подписи должны быть качественно собраны и подготовлены". "Любая фальсификация будет распознана - и с помощью высококвалифицированных специалистов, и с помощью новейшего оборудования. Так что шутки в сторону", - подчеркнул он.