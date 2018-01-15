Александр Шохин предложил программу значительного роста пенсий

Индивидуальный пенсионный капитал может стать драйвером развития негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом заявил "Российской газете" президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Многих сегодня волнует грядущая реформа пенсионной системы. По прогнозам, она может начаться уже в этом году. И копить на старость можно будет с помощью индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Но пока ИПК - это "вещь в себе". "Трудно будет "помирить" или синхронизировать ИПК с действующими уже 20 лет корпоративными пенсионными программами работодателей. В них участвуют шесть миллионов человек, и речь идет о триллионе рублей", - говорит Александр Шохин.

По его мнению, если это удастся, то работодателям можно предложить четыре стимула для привлечения максимального числа людей в систему. Во-первых, "отменить НДФЛ на выплачиваемые негосударственные пенсии - сейчас на пенсии из ПФР налога нет, а на пенсии из НПФ почему-то есть", напомнил глава РСПП. "Второе. Поднять социальный налоговый вычет со 120 тысяч рублей до 400 тысяч. Третье. Участие государства в пенсионной модели социального партнерства должно быть реальным, с деньгами, а не только в виде налоговых льгот. Предлагаем продлить программу государственного софинансирования дополнительных страховых взносов применительно к ИПК, одновременно модернизировав ее и сделав более клиентоориентированной и простой "на вход", - говорит Шохин. - И четвертое. Все дополнительные тарифы с работодателей за рабочие места с вредными и опасными условиями труда направить в корпоративные пенсионные программы НПО".

Полный текст интервью с президентом РСПП читайте в завтрашнем номере "РГ", 16 января 2018 года.