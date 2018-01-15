Новости

На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке 20:49
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет 20:35
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми 20:25
Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров 20:23
Украина отменила санкции против российского угольного предприятия 20:14
На Горьковском направлении восстановлено движение электричек 19:58
Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами 19:55
Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе 19:55
Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию 19:53
Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей 19:43
Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию 19:39
Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики 19:20
Фестиваль в Роттердаме покажет три российских фильма 19:10
Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека 19:02
Мэр Москвы поручил помочь пассажирам на Горьковском направлении 18:55
В Перми после резни в школе прооперировали пять человек 18:53
Минтранс объявил конкурс для юных талантов 18:36
Создателей фэнтези "Скиф" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" 18:35
Актриса рассказала, как ее растлили на съемках фильма Джеймса Кэмерона 18:32
На новогодние праздники приставы выпустили за границу 232 должника 18:30
Мария Шарапова может получить wild card турнира в Санкт-Петербурге 18:25
Беларусь в Новом году стала "меккой" для российских туристов 18:24
Вышел трейлер одиозной французской комедии "До свидания там, наверху" 18:21
Новый фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом попал под запрет 18:17
В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
15.01.2018 20:20
Рубрика: В мире

Заглянуть в прошлое

Профессор из США напомнил о том, что американцы сражались за Крым вместе с Российской империей
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Учить уроки истории и признавать в отношении России объективные реалии предлагает соотечественникам профессор Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в журнале The National Interest ("Национальный интерес"). В статье "От Сибири до Крыма: Месть истории в американо-российских отношениях" ученый поделился с читателями впечатлениями от поездки по России.
Эта подробная карта российского Крыма была издана в 1847 году. Фото: Российская национальная библиотека Эта подробная карта российского Крыма была издана в 1847 году. Фото: Российская национальная библиотека
Эта подробная карта российского Крыма была издана в 1847 году. Фото: Российская национальная библиотека
Бывший главком ВМС Украины отметил успехи российской армии в Крыму

Военно-морской колледж США в Ньюпорте, основанный в 1884 году, считается элитной кузницей кадров для американских ВМС. Лайл Голдстайн имеет репутацию авторитетного ученого, отличающегося, несмотря на закрытость и направленность заведения, независимостью суждений. При этом взгляды профессора часто отличаются от принятых в американской дипломатии и политическом истеблишменте. Тем не менее к его мнению прислушиваются в экспертных кругах.

Проехав от Санкт-Петербурга до Владивостока, Голдстайн делает для себя массу любопытных открытий о России. Увиденное им в архивах и музеях в пух и прах разбивает стереотипы, которыми пестрит западная пропаганда. В частности, побывав в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге, Голдстайн пишет, что "он, разумеется, знал о вмешательстве союзных войск (Антанты) в Гражданскую войну в России в 1918-1922 годах, но не догадывался, что оно происходило с такими смертельными инцидентами". В качестве примера он приводит кровопролитную битву американского корпуса вместе с союзниками японцами с партизанами под Владивостоком 25 июня 1919 года, которая вылилась в зверства "чужаков" над местными жителями.

Голдстайн считает курьезными попытки оспорить российские претензии на Крым

Голдстайн пишет о том, что "сегодня большая часть молодежи, воспитанная американскими боевиками и взращенная гамбургерами и кока-колой, не имеет какого-либо понимания данной истории". Кульминацией поездки профессора по России стал его визит в Крым. Голдстайн напоминает американским читателям: Крым стал российским еще в 1783 году (кстати, это был год окончания войны за независимость в США). Вспоминает американский исследователь и о том, что "в 1854-1856 годах четверть миллиона россиян погибли, сражаясь против объединенных сил Франции, Англии и Турции, пытавшихся отнять Крым у Российской империи". По его мнению, "фантомы" российской угрозы, которыми пестрели русофобские брошюры в Англии в 1830-1840 годах, звучат до боли знакомо и сегодня. Между тем мало кто в США знает, что в те годы Америка поддерживала Россию в ее битве за Крым с Францией и Британией", направляла ей оружие и боеприпасы, а также добровольцев. "В Америке было общее сочувствие русским в борьбе с Англией, старым имперским врагом, а также понимание того, что, если Лондон выиграет войну у России, у него будет больше соблазна снова вмешаться в дела Соединенных Штатов", - цитирует Голдстайн архивный документ. Он считает курьезными попытки "оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море". По мнению ученого, знание российской истории политиками в США "могло бы помочь обезвредить новое опасное соперничество двух стран, которое быстро обгоняет американо-российские отношения".

Главное сегодня

Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет
Песков: Тема внесудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит проработке
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
СК завершил расследование "дела Серебренникова"