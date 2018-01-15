Учить уроки истории и признавать в отношении России объективные реалии предлагает соотечественникам профессор Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в журнале The National Interest ("Национальный интерес"). В статье "От Сибири до Крыма: Месть истории в американо-российских отношениях" ученый поделился с читателями впечатлениями от поездки по России.

Военно-морской колледж США в Ньюпорте, основанный в 1884 году, считается элитной кузницей кадров для американских ВМС. Лайл Голдстайн имеет репутацию авторитетного ученого, отличающегося, несмотря на закрытость и направленность заведения, независимостью суждений. При этом взгляды профессора часто отличаются от принятых в американской дипломатии и политическом истеблишменте. Тем не менее к его мнению прислушиваются в экспертных кругах.

Проехав от Санкт-Петербурга до Владивостока, Голдстайн делает для себя массу любопытных открытий о России. Увиденное им в архивах и музеях в пух и прах разбивает стереотипы, которыми пестрит западная пропаганда. В частности, побывав в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге, Голдстайн пишет, что "он, разумеется, знал о вмешательстве союзных войск (Антанты) в Гражданскую войну в России в 1918-1922 годах, но не догадывался, что оно происходило с такими смертельными инцидентами". В качестве примера он приводит кровопролитную битву американского корпуса вместе с союзниками японцами с партизанами под Владивостоком 25 июня 1919 года, которая вылилась в зверства "чужаков" над местными жителями.

Голдстайн считает курьезными попытки оспорить российские претензии на Крым

Голдстайн пишет о том, что "сегодня большая часть молодежи, воспитанная американскими боевиками и взращенная гамбургерами и кока-колой, не имеет какого-либо понимания данной истории". Кульминацией поездки профессора по России стал его визит в Крым. Голдстайн напоминает американским читателям: Крым стал российским еще в 1783 году (кстати, это был год окончания войны за независимость в США). Вспоминает американский исследователь и о том, что "в 1854-1856 годах четверть миллиона россиян погибли, сражаясь против объединенных сил Франции, Англии и Турции, пытавшихся отнять Крым у Российской империи". По его мнению, "фантомы" российской угрозы, которыми пестрели русофобские брошюры в Англии в 1830-1840 годах, звучат до боли знакомо и сегодня. Между тем мало кто в США знает, что в те годы Америка поддерживала Россию в ее битве за Крым с Францией и Британией", направляла ей оружие и боеприпасы, а также добровольцев. "В Америке было общее сочувствие русским в борьбе с Англией, старым имперским врагом, а также понимание того, что, если Лондон выиграет войну у России, у него будет больше соблазна снова вмешаться в дела Соединенных Штатов", - цитирует Голдстайн архивный документ. Он считает курьезными попытки "оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море". По мнению ученого, знание российской истории политиками в США "могло бы помочь обезвредить новое опасное соперничество двух стран, которое быстро обгоняет американо-российские отношения".