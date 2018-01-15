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На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке 20:49
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет 20:35
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми 20:25
Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров 20:23
Украина отменила санкции против российского угольного предприятия 20:14
На Горьковском направлении восстановлено движение электричек 19:58
Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами 19:55
Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе 19:55
Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию 19:53
Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей 19:43
Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию 19:39
Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики 19:20
Фестиваль в Роттердаме покажет три российских фильма 19:10
Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека 19:02
Мэр Москвы поручил помочь пассажирам на Горьковском направлении 18:55
В Перми после резни в школе прооперировали пять человек 18:53
Минтранс объявил конкурс для юных талантов 18:36
Создателей фэнтези "Скиф" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" 18:35
Актриса рассказала, как ее растлили на съемках фильма Джеймса Кэмерона 18:32
На новогодние праздники приставы выпустили за границу 232 должника 18:30
Мария Шарапова может получить wild card турнира в Санкт-Петербурге 18:25
Беларусь в Новом году стала "меккой" для российских туристов 18:24
Вышел трейлер одиозной французской комедии "До свидания там, наверху" 18:21
Новый фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом попал под запрет 18:17
В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии 18:07
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Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

Овен

Не сотрясайте понапрасну воздух. Сегодня ваши громкие высказывания могут быть восприняты в штыки. Говорите только то, в чем твердо уверены.

Телец

День открывает богатые возможности для самореализации. Стоит только помнить, что иногда лучше пожертвовать малым, дабы не упустить главного.

Близнецы

Особых неприятностей не ожидается, но и наполеоновские планы могут не осуществиться.

Рак

Сегодняшний день для вас - время свершений на работе и хорошей прибыли.

Лев

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Ваша просьба вовсе не будет воспринята как проявление слабости.

Дева

Вас бросает из крайности в крайность, пора бы сделать свою жизнь более стабильной.

Весы

Не теряйте оптимизма, но сегодня рабочая ситуация оставляет желать лучшего.

Скорпион

Вас будут терзать сомнения. Но в итоге вы преодолеете все страхи и выберете самый короткий путь к намеченной цели.

Стрелец

Вам представится шанс исправить ошибки прошлого. Воспользуйтесь им.

Козерог

Не спешите заключать важные соглашения, непроверенные люди могут вас подставить.

Водолей

Ваш успех будет зависеть от гармонии во взаимоотношениях с коллегами и партнерами.

Рыбы

Не стоит сегодня хитрить и лукавить, вас все равно выведут на чистую воду.

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Песков: Тема внесудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит проработке
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
СК завершил расследование "дела Серебренникова"