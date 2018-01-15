Овен

Не сотрясайте понапрасну воздух. Сегодня ваши громкие высказывания могут быть восприняты в штыки. Говорите только то, в чем твердо уверены.

Телец

День открывает богатые возможности для самореализации. Стоит только помнить, что иногда лучше пожертвовать малым, дабы не упустить главного.

Близнецы

Особых неприятностей не ожидается, но и наполеоновские планы могут не осуществиться.

Рак

Сегодняшний день для вас - время свершений на работе и хорошей прибыли.

Лев

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Ваша просьба вовсе не будет воспринята как проявление слабости.

Дева

Вас бросает из крайности в крайность, пора бы сделать свою жизнь более стабильной.

Весы

Не теряйте оптимизма, но сегодня рабочая ситуация оставляет желать лучшего.

Скорпион

Вас будут терзать сомнения. Но в итоге вы преодолеете все страхи и выберете самый короткий путь к намеченной цели.

Стрелец

Вам представится шанс исправить ошибки прошлого. Воспользуйтесь им.

Козерог

Не спешите заключать важные соглашения, непроверенные люди могут вас подставить.

Водолей

Ваш успех будет зависеть от гармонии во взаимоотношениях с коллегами и партнерами.

Рыбы

Не стоит сегодня хитрить и лукавить, вас все равно выведут на чистую воду.