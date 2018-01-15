Федеральная палата адвокатов предложила обеспечить бесплатной правовой помощью граждан, вынужденных начать процедуру личного банкротства.

Сейчас министерство экономического развития разрабатывает законопроект, упрощающий процедуру банкротства физических лиц. Федеральная палата адвокатов направила в ведомство свою правовую позицию, касающуюся готовящейся инициативы.

Перед разработчиками законопроекта поставлена задача по снижению стоимости существующей ныне процедуры банкротства физических лиц. Напомним, возможность признавать граждан банкротами появилась в 2015 году. В идеале процедура призвана спасать от долговой петли граждан, попавших в крайне тяжелую финансовую ситуацию. Бывает так, что черные финансовые полосы начинаются в жизни людей не по их личной вине. Зарплату срезали, потому что у фирмы трудности. Найти работу трудно.

Процедура личного банкротства позволит решить человеку его проблемы с кредиторами. Все, что человек может отдать, он отдаст. Все, что отдать не может (например, единственное жилье), ему оставят. Какие долги погасить невозможно - ему спишут. Однако в этой процедуре есть свои сложности.

"Процесс признания гражданина неплатежеспособным требует дополнительных финансовых затрат, а также отнимает уйму времени и сил, - пояснила "РГ" адвокат Виктория Данильченко. - Казалось бы, самыми трудными являются судебные заседания. Но это не так. Перед тем как обратиться в суд, необходимо найти финансового управляющего, составить сопутствующую документацию и подать заявление в фискальные органы".

Законопроект предлагает малообеспеченным гражданам самостоятельное юридическое сопровождение процедуры банкротства (подача заявления о признании должника банкротом, отстаивание своих прав при рассмотрении требований кредиторов, реализация имущества и т.д.) без привлечения финансового управляющего. В Федеральной палате адвокатов предлагаемый отказ от обязательного привлечения финансового управляющего посчитали верным решением. Услуги таких управляющих оказываются неоправданно дороги для граждан. А ведь люди не случайно начали процедуру банкротства: откуда им взять денег еще и на финансового управляющего? Но самостоятельно разобраться во всех юридических сложностях гражданам тоже будет непросто.

Поэтому ФПА РФ предлагает прописать право несостоятельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы. В таких случаях граждане безвозмездно получат квалифицированную правовую помощь.