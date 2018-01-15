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Рубрика: Власть

Без денег, но с адвокатом

Предлагается обеспечить бесплатной защитой граждан, которым грозит банкротство
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Федеральная палата адвокатов предложила обеспечить бесплатной правовой помощью граждан, вынужденных начать процедуру личного банкротства.

Сейчас министерство экономического развития разрабатывает законопроект, упрощающий процедуру банкротства физических лиц. Федеральная палата адвокатов направила в ведомство свою правовую позицию, касающуюся готовящейся инициативы.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Перед разработчиками законопроекта поставлена задача по снижению стоимости существующей ныне процедуры банкротства физических лиц. Напомним, возможность признавать граждан банкротами появилась в 2015 году. В идеале процедура призвана спасать от долговой петли граждан, попавших в крайне тяжелую финансовую ситуацию. Бывает так, что черные финансовые полосы начинаются в жизни людей не по их личной вине. Зарплату срезали, потому что у фирмы трудности. Найти работу трудно.

Процедура личного банкротства позволит решить человеку его проблемы с кредиторами. Все, что человек может отдать, он отдаст. Все, что отдать не может (например, единственное жилье), ему оставят. Какие долги погасить невозможно - ему спишут. Однако в этой процедуре есть свои сложности.

"Процесс признания гражданина неплатежеспособным требует дополнительных финансовых затрат, а также отнимает уйму времени и сил, - пояснила "РГ" адвокат Виктория Данильченко. - Казалось бы, самыми трудными являются судебные заседания. Но это не так. Перед тем как обратиться в суд, необходимо найти финансового управляющего, составить сопутствующую документацию и подать заявление в фискальные органы".

Законопроект предлагает малообеспеченным гражданам самостоятельное юридическое сопровождение процедуры банкротства (подача заявления о признании должника банкротом, отстаивание своих прав при рассмотрении требований кредиторов, реализация имущества и т.д.) без привлечения финансового управляющего. В Федеральной палате адвокатов предлагаемый отказ от обязательного привлечения финансового управляющего посчитали верным решением. Услуги таких управляющих оказываются неоправданно дороги для граждан. А ведь люди не случайно начали процедуру банкротства: откуда им взять денег еще и на финансового управляющего? Но самостоятельно разобраться во всех юридических сложностях гражданам тоже будет непросто.

Поэтому ФПА РФ предлагает прописать право несостоятельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы. В таких случаях граждане безвозмездно получат квалифицированную правовую помощь.

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