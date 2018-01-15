В непредсказуемой Единой лиге грянула очередная сенсация. Многократный чемпион страны ЦСКА на берегах Невы уступил питерскому "Зениту" - 83:87. Это уже третье поражение "красно-синих" в последних четырех официальных матчах.

В Питер московская команда прибыла после разгромной гостевой победы над итальянским "Миланом" в рамках Евролиги (107:81). На площадке дворца спорта "Юбилейный" при шеститысячном аншлаге начало встречи не предвещало ничего огорчительного для армейцев - на четвертой минуте они лидировали с оглушительным счетом 15:2.

Однако подопечные Василия Карасева справились с шоком стартового отрезка. Уже под занавес первой четверти преимущество гостей было ликвидировано - 22:22. Дальше уже шла примерно равная игра. ЦСКА удавалось отрываться на семь-восемь очков, но хозяева контролировали ситуацию и не позволяли одному из лидеров Евролиги добиваться большего.

Пожалуй, решающим в концовке стало дальнее попадание сына главного тренера Сергея Карасева - 83:79 в пользу "Зенита" за 1.42 до сирены об окончании основного времени матча. А на последней минуте Карасев-младший дважды был точен при исполнении штрафных, и перевес "Зенита" достиг уже шести очков. ЦСКА уже никак не успевал хотя бы перевести матч в овертайм.

Главным героем встречи у победителей стал Сергей Карасев - 23 очка, в том числе четыре метких выстрела из-за дуги. Шейн Уиттингтон (16) и Кайл Курич (14) почти не промахивались с ближней и средней дистанции. Евгений Воронов (14) в "Зените" бросал по кольцу чаще остальных партнеров - 13 попыток.

ЦСКА выступал без получившего отдых испанского разыгрывающего Серхио Родригеса. Самыми результативными в составе гостей стали Уилл Клайберн (17), Нандо Де Коло (15), Семен Антонов (10) и Кайл Хайнс (10).

- Наши болельщики, до отказа заполнившие трибуны "Юбилейного", сыграли важную роль в этой победе, - считает рулевой "Зенита" Василий Карасев. - Хочу сказать "спасибо" игрокам, которые в себя поверили и показали тот баскетбол и ту самоотдачу, которые они должны показывать каждый матч.

В январе в течение восьми дней ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани", испанской "Барселоне" и "Зениту"

Греческий наставник ЦСКА Димитрис Итудис после такого невразумительного январского отрезка его команды заметно подавлен: "Мы провели две разные половины встречи. В первой контролировали ход матча, совершили всего три потери, боролись на щитах и атаковали с периметра. Вторая половина была плохой: у нас аж 11 потерь, причем практически без давления соперников, при всем уважении к защите "Зенита". Трехочковые: два попадания из восьми. При этом соперники совершили всего три ошибки и победили. Да, нам не хватало защитников, но мы не ищем оправданий. Важно, кто играл, а не кто пропускал матч".

ЦСКА потерял лидерство в регулярном чемпионате по проценту побед.

Результаты остальных матчей игрового уик-энда: "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - "Енисей" (Красноярск) - 74:88, "Автодор" (Саратов) - "Парма" (Пермь) - 82:87, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Калев" (Эстония) - 95:62, "Нижний Новгород" - УНИКС (Казань) - 89:91.

Положение лидеров: "Локомотив-Кубань" - 10 побед, 1 поражение, УНИКС - 9-1, ЦСКА - 10-2, "Зенит" - 9-2, "Химки" - 6-4.

"Матч Звезд"

Единая лига объявила, что на "Матче Звезд" 17 февраля в Питере выступит популярный рэпер Баста, собиравший 36-тысячные аншлаги в столичном СК "Олимпийский". Напомним, что ведущим "Матча Звезд" будет Иван Ургант, свою уникальную программу представит знаменитый Театр балета Бориса Эйфмана.