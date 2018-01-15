Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров

Евросоюз намерен исключить из потенциального черного списка оффшоров восемь стран и территорий. В их числе ОАЭ, Панама, Тунис, Южная Корея, а также Барбадос, Гренада, Макао, Монголия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поводом для такого решения Брюсселя стало то, что эти юрисдикции гарантировали, что изменят свои налоговые правила, приведя их в соответствие с требованиями ЕС.

На 17 января намечена встреча постпредов стран Евросоюза, на которой планируется обсудить данную инициативу. Окончательно же решение может быть принято на следующей неделе в Брюсселе во время встречи министров финансов стран Евросоюза.

Всего в черном списке оффшоров, составленном Евросоюзом 5 декабря, числится 17 юрисдикций. Среди них, помимо вышеперечисленных, присутствуют также Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго.