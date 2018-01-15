Новости

На Урале завершено расследование перестрелки в цыганском поселке 20:49
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет 20:35
Росгвардия проверит охрану школ в стране после ЧП в Перми 20:25
Евросоюз намерен исключить 8 стран из черного списка оффшоров 20:23
Украина отменила санкции против российского угольного предприятия 20:14
На Горьковском направлении восстановлено движение электричек 19:58
Венгрия выразила недовольство украинскими законопроектами 19:55
Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе 19:55
Симоньян посоветовала президенту Франции перечитать конституцию 19:53
Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей 19:43
Первые машины проекта "Кортеж" передали в эксплуатацию 19:39
Посол Гаити: Слова Трампа о "грязных дырах" причинили боль народу республики 19:20
Фестиваль в Роттердаме покажет три российских фильма 19:10
Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека 19:02
Мэр Москвы поручил помочь пассажирам на Горьковском направлении 18:55
В Перми после резни в школе прооперировали пять человек 18:53
Минтранс объявил конкурс для юных талантов 18:36
Создателей фэнтези "Скиф" внесли в базу украинского сайта "Миротворец" 18:35
Актриса рассказала, как ее растлили на съемках фильма Джеймса Кэмерона 18:32
На новогодние праздники приставы выпустили за границу 232 должника 18:30
Мария Шарапова может получить wild card турнира в Санкт-Петербурге 18:25
Беларусь в Новом году стала "меккой" для российских туристов 18:24
Вышел трейлер одиозной французской комедии "До свидания там, наверху" 18:21
Новый фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом попал под запрет 18:17
В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
15.01.2018 19:21
Рубрика: Экономика

С шашечками вместо мигалки

ФАС пересела на такси для экономии бюджетных денег
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила частично пересесть со служебных автомобилей на городское такси. Так служба убивает двух зайцев: экономит бюджетные деньги и следит за ценообразованием агрегаторов. Как оказалось, в других ведомствах тоже ищут пути экономии: одни федеральные чиновники предпочитают автомобилю велосипед, вторые следуют общему тренду (такси), а третьи ищут альтернативу дорогому бензину.

ФАС пересела на такси в декабре прошлого года, сократив часть ведомственного автомобильного парка. Служба ожидает, что экономия от этих мер составит около пяти миллионов рублей. Издержки удастся снизить за счет сокращения фонда оплаты труда и снижения расходов на эксплуатацию ведомственных автомобилей. "Однако уже по результатам декабря можно отметить двукратную экономию на транспортных расходах", - отмечается в сообщении ФАС.

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве аэропортов

Использование ведомственного такси позволяет освободить часть парковочных мест, повысить контроль за поездками и обеспечить оперативное получение отчетности (сегодня все агрегаторы при оплате поездки безналичным способом сохраняют в приложении кассовый чек или по запросу присылают его на личную электронную почту). Такси - благо и для города, так как чем меньше служебных автомобилей перемещается по центру столицы, тем ниже уровень транспортной загрузки, в частности внутри Садового кольца. Приятный бонус - ниже загазованность, отметили в ФАС.

"В декабре коллеги спросили, что мы думаем о предновогодних ценах на такси, мол, не очень синхронно они поднимаются", - рассказал в январе статс-секретарь - замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Через два дня служба занялась вопросом, и Цариковский получил "очень много интересных скриншотов". На первый взгляд, нарушений не было, но ФАС все равно запросила у пяти крупнейших агрегаторов данные о динамике цен. На этой неделе должен прийти ответ от компаний. "Личные проверки были проведены всеми (сотрудниками. - Прим. ред.), включая Андрея Петровича (Тенишева. - Прим. ред.)", - сказал Цариковский, имея в виду начальника Управления по борьбе с картелями.

Самое экономное ведомство - минфин - тоже поддерживает переход на такси. Летом прошлого года первый замминистра Татьяна Нестеренко сообщала, что в 2017 году чиновники минфина, перейдя на заказ поездок через агрегаторы, сэкономят 11 миллионов рублей. "Минфин планомерно ведет работу по оптимизации расходов ведомства, в том числе в 2017 году было сокращено количество автомобилей, обслуживающий центральный аппарат министерства, что позволило сократить объем расходов на их содержание", - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Министр транспорта Максим Соколов любит велосипед, но не ездит на нем до работы, так как живет за МКАДом

Банк России тоже оптимизирует расходы на транспортное обслуживание. Так, с прошлого года сотрудники подразделений регулятора частично пересели на такси, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ, а "в перспективе прорабатывается возможность расширения использования услуг коммерческих транспортных компаний".

Большинство ведомств используют все способы передвижения в зависимости от ситуации - служебный или личный автомобиль, такси, общественный транспорт. У минпромторга свой парк автомобилей, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, а другие не прочь пройтись пешком или проехать на велосипеде, как, например, министр транспорта Максим Соколов. Правда, пока воплотить это в жизнь в столице не удалось: он пояснил в начале января, что причина - проживание за пределами города. "Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался и на работу в минтранс не приезжал на велосипеде", - рассказал Соколов.

Роспортебнадзор назвал, на что чаще жалуются пользователи такси

При этом он отметил, что многие коллеги, в том числе его заместители и директора департаментов, ездят на работу на двух колесах. "Мы специально оборудовали во дворе минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются", - отметил он. Сам Соколов рад, что смог недавно покататься на велосипеде в Екатеринбурге и Казани.

В марте 2016 года заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов рассказывал "РГ", что намерен активно тестировать автомобили, которые используют в качестве топлива и бензин, и газ. "Мне было бы интересно разобраться в особенностях эксплуатации такой машины в городских условиях, посмотреть, сколько расходуется топлива, не теряется ли мощность и достаточно ли у нас газовых заправок. Не исключено, что по результатам тест-драйва я пересяду со служебного бензинового на газобаллонный автомобиль", - утверждал он.

Пока замминистра был замечен в подобных машинах разве что во время тест-драйвов. Как оказалось, экономия денег на смешанном топливе существенная: за 48 дней эксплуатации затраты на газ и бензин составили чуть более 13 тысяч рублей, что на 5,2 тысячи рублей меньше затрат при использовании только бензина. В минэнерго пользуются и общественным транспортом в часы пик: в беседе с журналистами в декабре 2016 года Молодцов говорил, что по утрам ездит на метро. Перед Новым годом в подземке также были замечены журналистами руководитель Роструда Всеволод Вуколов и глава Ростуризма Олег Сафонов.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Александра Воздвиженская

Главное сегодня

Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет
Песков: Тема внесудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит проработке
Избирательный штаб Путина собрал свыше 700 тысяч подписей
СК завершил расследование "дела Серебренникова"