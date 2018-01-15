Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила частично пересесть со служебных автомобилей на городское такси. Так служба убивает двух зайцев: экономит бюджетные деньги и следит за ценообразованием агрегаторов. Как оказалось, в других ведомствах тоже ищут пути экономии: одни федеральные чиновники предпочитают автомобилю велосипед, вторые следуют общему тренду (такси), а третьи ищут альтернативу дорогому бензину.

ФАС пересела на такси в декабре прошлого года, сократив часть ведомственного автомобильного парка. Служба ожидает, что экономия от этих мер составит около пяти миллионов рублей. Издержки удастся снизить за счет сокращения фонда оплаты труда и снижения расходов на эксплуатацию ведомственных автомобилей. "Однако уже по результатам декабря можно отметить двукратную экономию на транспортных расходах", - отмечается в сообщении ФАС.

Использование ведомственного такси позволяет освободить часть парковочных мест, повысить контроль за поездками и обеспечить оперативное получение отчетности (сегодня все агрегаторы при оплате поездки безналичным способом сохраняют в приложении кассовый чек или по запросу присылают его на личную электронную почту). Такси - благо и для города, так как чем меньше служебных автомобилей перемещается по центру столицы, тем ниже уровень транспортной загрузки, в частности внутри Садового кольца. Приятный бонус - ниже загазованность, отметили в ФАС.

"В декабре коллеги спросили, что мы думаем о предновогодних ценах на такси, мол, не очень синхронно они поднимаются", - рассказал в январе статс-секретарь - замруководителя ФАС Андрей Цариковский. Через два дня служба занялась вопросом, и Цариковский получил "очень много интересных скриншотов". На первый взгляд, нарушений не было, но ФАС все равно запросила у пяти крупнейших агрегаторов данные о динамике цен. На этой неделе должен прийти ответ от компаний. "Личные проверки были проведены всеми (сотрудниками. - Прим. ред.), включая Андрея Петровича (Тенишева. - Прим. ред.)", - сказал Цариковский, имея в виду начальника Управления по борьбе с картелями.

Самое экономное ведомство - минфин - тоже поддерживает переход на такси. Летом прошлого года первый замминистра Татьяна Нестеренко сообщала, что в 2017 году чиновники минфина, перейдя на заказ поездок через агрегаторы, сэкономят 11 миллионов рублей. "Минфин планомерно ведет работу по оптимизации расходов ведомства, в том числе в 2017 году было сокращено количество автомобилей, обслуживающий центральный аппарат министерства, что позволило сократить объем расходов на их содержание", - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Министр транспорта Максим Соколов любит велосипед, но не ездит на нем до работы, так как живет за МКАДом

Банк России тоже оптимизирует расходы на транспортное обслуживание. Так, с прошлого года сотрудники подразделений регулятора частично пересели на такси, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ, а "в перспективе прорабатывается возможность расширения использования услуг коммерческих транспортных компаний".

Большинство ведомств используют все способы передвижения в зависимости от ситуации - служебный или личный автомобиль, такси, общественный транспорт. У минпромторга свой парк автомобилей, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, а другие не прочь пройтись пешком или проехать на велосипеде, как, например, министр транспорта Максим Соколов. Правда, пока воплотить это в жизнь в столице не удалось: он пояснил в начале января, что причина - проживание за пределами города. "Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался и на работу в минтранс не приезжал на велосипеде", - рассказал Соколов.

При этом он отметил, что многие коллеги, в том числе его заместители и директора департаментов, ездят на работу на двух колесах. "Мы специально оборудовали во дворе минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются", - отметил он. Сам Соколов рад, что смог недавно покататься на велосипеде в Екатеринбурге и Казани.

В марте 2016 года заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов рассказывал "РГ", что намерен активно тестировать автомобили, которые используют в качестве топлива и бензин, и газ. "Мне было бы интересно разобраться в особенностях эксплуатации такой машины в городских условиях, посмотреть, сколько расходуется топлива, не теряется ли мощность и достаточно ли у нас газовых заправок. Не исключено, что по результатам тест-драйва я пересяду со служебного бензинового на газобаллонный автомобиль", - утверждал он.

Пока замминистра был замечен в подобных машинах разве что во время тест-драйвов. Как оказалось, экономия денег на смешанном топливе существенная: за 48 дней эксплуатации затраты на газ и бензин составили чуть более 13 тысяч рублей, что на 5,2 тысячи рублей меньше затрат при использовании только бензина. В минэнерго пользуются и общественным транспортом в часы пик: в беседе с журналистами в декабре 2016 года Молодцов говорил, что по утрам ездит на метро. Перед Новым годом в подземке также были замечены журналистами руководитель Роструда Всеволод Вуколов и глава Ростуризма Олег Сафонов.