Французская кинозвезда извинилась перед жертвами насилия

Могла ли великая киноактриса Катрин Денев предположить, что письмо, опубликованное с неделю назад в газете "Монд", в котором она в числе 100 француженок выступила в защиту права мужчин на настойчивые ухаживания, вызовет столь бурную и порой нелицеприятную полемику во Франции?

На нее обрушились не только местные феминистки, но и дама, облеченная властью в лице госсекретаря по вопросам равенства в нынешнем правительстве Марлен Шьяппа, ее предшественница на этом посту социалистка Лоранс Россиньоль, а также экс-кандидатка в президенты Сеголен Руаяль. Все они скопом стали обвинять кинозвезду в пропаганде сексуального насилия и прочих смертных грехах. В этих условиях Катрин Денев не могла смолчать и расставила точки над i на страницах газеты "Либерасьон", что стало сенсационным сюжетом этого издания, опубликовавшего на всю первую страницу ее черно-белый портрет. Актриса принесла извинения женщинам, пострадавшим от преступлений на сексуальной почве, тем, кого могло задеть за живое письмо в "Монде". Причем она подчеркнула, "им и только им". Таким образом, отделив их от активисток развернувшейся в стране вакханалии, которая после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном захлестнула Францию и многие другие страны мира. Актрисе претит "стадное чувство". У нее вызывает протест атмосфера, в которой запущенный в социальные сети донос приводит к "публичному линчеванию", когда без доказанной вины людям ломают жизнь. Более того, Катрин Денев предупреждает об "опасности чисток в сфере искусства", наступления эпохи пуританизма, а также пугающих признаков "цензуры". "Будем ли мы сжигать книги маркиза де Сада? Называть Леонардо да Винчи художником-педофилом и уничтожать его творения? Убирать в музейные запасники картины Гогена?" - обращается легендарная актриса к читателям "Либерасьон" и вместе с ними ко всем соотечественникам.