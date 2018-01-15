Из-за тумана аэропорт Дубая перестал принимать самолеты

СМИ сообщили о серьезных проблемах в аэропорту Дубая.

С опозданием прибывают лайнеры из Манчестера, Лондона, Баку, Джидды и других городов. Многие самолеты находятся в зоне ожидания. Некоторые авиакомпании и вовсе отменили рейсы.

Руководство воздушной гавани рекомендует пассажирам заранее уточнять время регистрации. Причиной сложной обстановки в аэропорту стал сильный туман. Видимость составляет менее 200 метров. Синоптики отметили, что такая погода продержится еще несколько дней, передает РИА Новости.