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Рубрика: Власть

Точка возврата

Юристы подготовили инструкции, когда не понравившуюся покупку можно вернуть в магазин
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Юристы детально объяснили, в каких случаях покупатель вправе передумать и вернуть товар в магазин. Иногда это сделать можно даже без чека: закон разрешает привести свидетелей, которые подтвердят, что вещь куплена именно здесь.
Юристы поясняют: когда стиральная машина исправна, в магазин ее не вернешь. Фото: EPA Юристы поясняют: когда стиральная машина исправна, в магазин ее не вернешь. Фото: EPA
Юристы поясняют: когда стиральная машина исправна, в магазин ее не вернешь. Фото: EPA

Примерно 20 процентов покупок граждане совершают необдуманно. Пришел, увидел, заплатил. А потом, когда кровь остынет, пытаются вернуть приобретения. Таковы данные исследования, проведенного юридическим онлайн-сервисом Правовед.ru. Чаще всего пользователей интересует вопрос, как сдать товар. Когда причина в неисправности вещи, особых юридических проблем нет. Продавцы обязаны принять бракованный товар обратно.

Можно ли вернуть в магазин мебель с истекшей гарантией

Но эксперты выявили любопытную тенденцию: все чаще люди поднимают вопрос о возвращении исправного товара. Просто они погорячились с покупкой. Так, в 20 процентах случаев товары приобретаются спонтанно, подчас даже в кредит. Так бывает, когда очень-очень захотелось, а затем человек заглядывает в опустевший кошелек и понимает, что вещь ему не особо и нужна. Как тогда быть?

Как объясняет юрист Юрий Михалев, по закону потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен проводится, если такой товар "не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ". Проще говоря, если вещь просто полежала, ее можно вернуть. А если ею активно попользовались или вообще ее поцарапали, магазин скажет "нет". Зато потеря чека не является непреодолимым препятствием. Человек может как-то иначе доказать, что покупка была сделана именно в этом магазине. Например, привести свидетелей. Будет сложнее вернуть деньги, но реально.

По данным юристов, люди хотят вернуть в магазин каждую пятую покупку: погорячились во время шопинга

При этом есть важный нюанс: по закону нельзя возвращать качественные технически сложные товары, а также ряд других непродовольственных товаров, например, ювелирные изделия, средства личной гигиены.

К 2024 году в России введут маркировку для всех видов товаров

Перечень товаров, которые нельзя вернуть, утвержден правительством России. Например, не сдаются обратно зубные щетки, расчески, заколки и т.п. На законных основаниях не примут назад в магазин бытовую химию, косметику, чулки и носки. Домашних животных тоже нельзя вернуть в зоомагазин.

Кстати, около 25 процентов вопросов пользователей в сфере защиты прав потребителей связаны с приобретением мобильных устройств. Но ни смартфоны, ни планшеты нельзя вернуть назад, если с ними все в порядке. Это технически сложные товары.

Когда же с покупкой что-то не так, то у человека есть несколько вариантов действия. Он может потребовать заменить товар или снижения цены. В последнем случае ему вернут часть средств. Еще человек может потребовать ремонта уже купленной вещи или вовсе отказаться от покупки.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Но и здесь есть тонкости. Допустим, доставку плохого товара продавец обязан компенсировать. Зато если человек потребует оплатить свои транспортные расходы (допустим, он ехал из другого региона), то ему откажут.

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