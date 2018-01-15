Косачев: О "российском вмешательстве" говорят политические неудачники

Тему "российского вмешательства" поднимают политические неудачники. Об этом РИА Новости заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В воскресенье соперник действующего президента Чехии Милоша Земана по второму туру выборов главы государства, бывший председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил, что в переизбрании Земана заинтересованы спецслужбы РФ.

Косачев назвал подобные высказывания "крайне непорядочным ходом, не имеющим при этом под собой никаких оснований". Сенатор воздержался от дальнейших комментариев "применительно к этой конкретной и предвыборной ситуации". "Понимаю, что любые из них могут быть сейчас использованы в качестве еще одного подтверждения "теории вмешательства", - сказал российский сенатор.

Вместе с тем Косачев обратил внимание на то, что "российский фактор" появляется на Западе, как только что-то происходит не по сценарию, написанному в Вашингтоне или в Брюсселе. "И использует этот тезис своего рода "лига неудачников", списывающих все свои неудачи на Россию", - сказал он.

Сенатор предположил, что "в этой лиге прибыло, чем бы ни закончился второй тур" чешских выборов.