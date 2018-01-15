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Рубрика: В мире

Летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив лайнер экстренно сел в Канаде

Сотни человек застряли на заснеженной авиабазе в Канаде после экстренной посадки израильского Boeing-747, летевшего из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Фото: EPA-EFE/ANADOLU AGENCY
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Как передает РИА Новости, прервать рейс экипажу пришлось примерно через два часа после взлета из-за сигнала о возгорании в шасси. После приземления пассажиров попросили оставаться в самолете, так как на улице был 30 градусный мороз. Аэродром, где совершил посадку лайнер, оказался базой канадских ВВС, где нет инфраструктуры для приема и размещения такого количества людей.

Экипаж попытался устранить неисправность собственными силами, но безуспешно. Авиакомпания приняла решение отправить резервный борт, который и доставит пассажиров в пукнт назначения.

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Летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив лайнер экстренно сел в Канаде