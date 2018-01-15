Место крушения иранского танкера сняли на видео

Место крушения иранского нефтяного танкера SANCHI сняли на видео с высоты птичьего полета, передает РИА Новости.

Судно, перевозившее 136 тысяч тонн газового конденсата, 6 января столкнулось с сухогрузом у восточного побережья Китая. После инцидента танкер загорелся. Спасатели смогли обнаружить на его борту тела только трех из 32 членов экипажа. В воскресенье судно взорвалось и затонуло.

На опубликованном видео - столб дыма, поднимающийся на несколько километров от источника пожара - крупного пятна из нефтепродуктов на поверхности Восточно-Китайского моря.