Научно-методический совет по учебникам минобрнауки решил направить на дополнительную экспертизу учебник по истории России для 10-го класса по началу ХХ и ХХI веков.

Научной историко-культурной экспертизой займется РАН, ее результаты должны быть представлены до 27 января этого года. Причина экспертизы - трактовка событий, связанных с Украиной и присоединением Крыма. Если экспертиза признает претензии к учебникам справедливыми, школам придется сдать их назад?

"Мы знаем о повторной экспертизе, - рассказали в Центре мониторинга и сопровождения образования Рязани, - в городе учебники этой линейки закупили не больше десятка школ. Введение новых учебников у нас идет поэтапно, закупка - тоже. Сейчас новые учебники истории мы закупили только для 5-6-7-х классов,а тема присоединения Крыма изучается в старших классах. Так что у нас в школах книг, которые ушли на повторную экспертизу, практически нет". Практика такова: учебником школа может пользоваться пять лет, но если бывают недочеты или претензии, для учителей обычно выпускаются методические указания и разъяснения - как надо освещать вопрос.