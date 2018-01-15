Научной историко-культурной экспертизой займется РАН, ее результаты должны быть представлены до 27 января этого года. Причина экспертизы - трактовка событий, связанных с Украиной и присоединением Крыма. Если экспертиза признает претензии к учебникам справедливыми, школам придется сдать их назад?
"Мы знаем о повторной экспертизе, - рассказали в Центре мониторинга и сопровождения образования Рязани, - в городе учебники этой линейки закупили не больше десятка школ. Введение новых учебников у нас идет поэтапно, закупка - тоже. Сейчас новые учебники истории мы закупили только для 5-6-7-х классов,а тема присоединения Крыма изучается в старших классах. Так что у нас в школах книг, которые ушли на повторную экспертизу, практически нет". Практика такова: учебником школа может пользоваться пять лет, но если бывают недочеты или претензии, для учителей обычно выпускаются методические указания и разъяснения - как надо освещать вопрос.