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Рубрика: Общество

Деление на восемь

Какой теперь будет зарплата ректора
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Минобрнауки предлагает изменить порядок начисления зарплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам подведомственных вузов и других организаций министерства.

Проект приказа уже прошел общественное обсуждение и отправлен на экспертизу. Что предлагается? Установить, что предельный уровень соотношения средней зарплаты начальников к средней зарплате сотрудников не может быть выше 8. При этом при подсчете среднего заработка сотрудников доходы начальников учитываться не будут.

Условно говоря, если ректор получает 500 тысяч, а сотруднику за месяц начислено 30 тысяч, написать в отчетах, что средняя зарплата по вузу 265 тысяч, не получится.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Могут появиться ограничения на зарплаты и для руководителей из особого списка, на который раньше никаких запретов не налагалось. Сейчас проект документа предлагает установить, что кратность среднего дохода руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров к среднему доходу рядовых сотрудников - 11. Опять-таки при том, что средняя зарплата подчиненных высчитывается без учета доходов начальства.

Напомним, недавно министр образования и науки Ольга Васильева отчитала ректоров за то, что их подчиненные слишком мало зарабатывают.

- Повышение зарплат должно быть реальным, а не выполнением отчетности в министерстве. У тебя зарплата 20 тысяч в месяц, у меня 120, а в среднем 70. Мы знаем эти вузы. Все схемы нам известны. Реакция на них будет жесткой, - подчеркнула министр. - Понятно, что, учитывая загруженность ректоров, их зарплата должна быть выше, чем у преподавателей. Но должны же быть нравственные ориентиры! У вас люди получают скромные деньги, вы просите начислить вам 700 тысяч рублей, а у вас сотрудники по 35 - 45 тысяч получают.

По планам доходы преподавателей вузов и сотрудников научных организаций в 2018 году должны вырасти вдвое. Иными словами, зарплаты вырастут на 200 процентов. Сейчас по вузам, подведомственным минобрнауки, этот рост составил 193 процента. В ближайшее время будут пересмотрены механизмы финансирования науки, строительства общежитий, ремонта, закупки лабораторного оборудования. "И каждый вуз должен планировать свою работу не менее чем на три года вперед", - заметила министр.

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