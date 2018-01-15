На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о ЧС

Власти Гавайев скорректировали процедуру оповещению жителей штата о чрезвычайной ситуации. Внести изменения в инструкцию решили после ложного срабатывания системы.

"Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. В случае ошибки мы сможем в течение нескольких секунд отменить оповещение", - рассказал руководитель службы штата по ЧС Верн Мияги. Его подчиненные 13 января разослали жителям Гавайев предупреждение о приближающейся баллистической ракете. Через три минуты специалисты поняли, что допустили ошибку, но на ее исправление у них ушло более получаса. "Компьютерная система просто не была запрограммирована на такого рода случаи и специалистам понадобилось время на создание необходимой программной команды", - цитирует ТАСС Мияги.