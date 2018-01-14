Как могло произойти, что в течение 40 минут на Гавайях не нашли возможность опровергнуть информацию о предстоящем ракетном ударе со стороны Северной Кореи?

Ответ на этот вопрос еще предстоит дать американским властям, расследующим инцидент. Публичные объяснения губернатора штата выглядят по меньшей мере странными - Дэвид Айдж утверждал, что рассылка сообщений о неминуемом ядерном нападении стала следствием ошибочно нажатой кнопки. В итоге почти полтора миллиона человек получили на свои телефоны сообщения: "Приближается баллистическая ракета. Немедленно ищите убежище. Это не учения".

В том, что ракета северокорейская и она несет ядерный заряд, никто из прочитавших эсэмэску не сомневался - слишком много угроз в адрес Гавайев за последние месяцы прозвучало со стороны Пхеньяна. Не ясно, почему губернатору потребовалось целых 40 минут для того, чтобы разобраться в ситуации? Почему не последовало немедленного опровержения новостей местных телеканалов, где утверждалось: приближение ракеты зафиксировало Тихоокеанское американское командование, хотя, как позже выяснилось, военные США подобной информацией не обладали? И, наконец, почему на фоне возникшей у населения паники руководство штата выглядело абсолютно беспомощным, впоследствии констатировав: "Это был крайне печальный случай, и мы должны сделать все, чтобы такое больше не повторилось никогда"?

Таких остающихся без ответа "почему?" остается еще множество. А ведь последствия "случайности", как представляют в Вашингтоне инцидент на Гавайях, могли оказаться фатальными. Пентагон уже разместил примерно 200 обычных и три стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, на острове Гуам для сдерживания Северной Кореи. На подходе к Корейскому полуострову два американских авианосца. В новой военной доктрине США, которую в ближайшее время намерен принять Белый дом, говорится (если верить утечкам в СМИ) о готовности президента США применять атомное оружие в ответ на неядерное нападение, если Соединенные Штаты почувствуют угрозу жизненно важным интересам страны, ее союзникам, партнерам. Причем речь идет об атаках как на военные объекты, так и на гражданское население, то есть о случаях, аналогичных произошедшему на Гавайях.

Все рассуждения президента Трампа в интервью Wall Street Journal о "вероятно очень хороших отношениях" с лидером КНДР Ким Чен Ыном не более чем политический наигрыш, не имеющий отношения к реальности. Официальное информационное агентство Северной Кореи по-прежнему называет США - "наилучшей мишенью для северокорейских ракет класса "Хвансон", а сам Вашингтон напоминает северокорейским пропагандистам "волка, бродящего и выжидающего момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу". При этом между странами отсутствует "горячая линия" на высшем уровне, способная предотвратить наихудшее развитие ситуации. Такую линию планируют восстановить Северная и Южная Кореи, но захочет ли воспользоваться ею Трамп, если получит сообщение о якобы запущенных Пхеньяном ракетах?

Тем более в ситуации, когда время их подлета до Гавайев составляет всего 20 минут и американскому лидеру придется принимать решение об ответных действиях. Не способствуют региональной стабильности и негативные оценки, которые Белый дом ранее адресовал разведслужбам США, оказавшимся неспособными предсказать темпы реализации ядерной программы КНДР. Это признал советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, заявивший, что движение Пхеньяна "было быстрее, чем полагало большинство людей, и сроки оказались более сжатыми".

Последствия инцидента на Гавайях могли оказаться фатальными

Прошло не менее сорока минут, прежде чем сигнал тревоги признали ложным и повсеместно включились электронные объявления о том, что "угрозы нет". Фото: Reuters

Так что подсознательно Белый дом ждет от северокорейского режима неприятных для себя сюрпризов и не исключает войны с КНДР. По сведениям New York Times, Трамп поручил составить ряд новых военных планов в отношении Северной Кореи от "щелчка по носу" до крупномасштабной атаки. Но в Пентагоне осознают, что многое в этих планах может пойти не так. При этом издание ссылается на мнение Макмастера о президенте США: "Он не ожидает идеальных разведданных о чем бы то ни было. Его полностью устраивает неопределенность".

При этом, похоже, в самой Америке также мало кто может предсказать, как поступит ее лидер, который убежден, что понимает человеческую природу и оценивает себя в Twitter как "реально умного" и "очень стабильного гения". При этом Трамп не стесняясь называет другие государства "сраными дырами", о чем якобы он заявил на закрытой встрече с законотворцами в Овальном кабинете Белого дома. Правда, сам президент позже объяснял, что не произносил ничего подобного.

Так что же, на самом деле, произошло на Гавайях? Была ли невольная "репетиция" начала ядерного конфликта между США и Северной Кореей случайностью или столь нетривиальным способом, в Пентагоне проверяли готовность населения и руководства штата к реальным боевым действиям? Если признать справедливость такого предположения, это означает ровно одно - имевшая место "случайность" вовсе не была случайной.