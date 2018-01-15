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Рубрика: Спорт

Южного сдуло

На Открытом чемпионате Австралии игроки жалуются на сильный ветер
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7470 (7)
Сразу после жеребьевки Открытого чемпионата Австралии тренер Борис Собкин признался, что Михаилу Южному достался не самый лучший соперник по первому кругу. И оказался прав. На старте Australian Open Южный не смог совладать с Пабло Куэвасом. Матч продолжался почти 2,5 часа и завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:5 в пользу теннисиста из Уругвая.
Как и в прошлом году, Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга на Australian Open. Фото: EPA Как и в прошлом году, Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга на Australian Open. Фото: EPA
Как и в прошлом году, Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого круга на Australian Open. Фото: EPA

В прошлом году Южный также зачехлил ракетку в первый день. Из-за жары Михаилу стало плохо на корте. Не помог ни медицинский тайм-аут, ни таблетки, ни лед. С матча против Маркоса Багдатиса при счете 3:6, 0:3 пришлось сняться.

Теннисистка Уильямс избежит наказания за смертельное ДТП

Одиночный турнир закончился и для Екатерины Макаровой. Причем Катя впервые в карьере так рано вылетела из борьбы в Австралии. Для нее этот "мейджор" всегда был самым удачным из турниров "Большого шлема": в 2015 году она добралась до полуфинала, дважды играла в четвертьфиналах и четыре раза доходила до стадии 1/8. Но накануне россиянка уступила румынке Ирине-Камелии Бегу. Макарова билась с соперницей больше трех часов, взяла первую партию, вела в счете как во втором, так и в третьем сетах, но Бегу каждый раз умудрялась стабилизировать ситуацию и переворачивать ход встречи - 3:6, 6:4, 8:6.

Еще одно неожиданное поражение потерпела американская теннисистка Винус Уильямс. В прошлом году в финале она отдала титул только своей сестре Серене, в этом - проиграла 20-летней Белинде Бенчич со счетом 3:6, 5:7. Напомним, что Уильямс-младшая, не так давно ставшая мамой, тоже не приехала в Мельбурн. Получается, впервые за 20 лет ни одна из грозных сестер не сыграет во втором круге Australian Open.

Интересное дополнение в статистику и отличный старт для Бенчич. В начале сезона швейцарка вместе с Роджером Федерером выиграла выставочный турнир Кубок Хопмана. Похоже, Белинда полностью восстановилась после операции на запястье и стремится вернуться в топ-10, куда она попала в 2016-м.

- Винус четыре раза меня обыгрывала. И вот я наконец смогла воспользоваться своим шансом. Это был невероятный матч, - приводит слова Бенчич сайт Australian Open. - На какой-то период я выбыла из строя, но теперь я снова на корте и снова в игре.

Фото: depositphotos.com
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Один из фаворитов мужского турнира, первая ракетка мира Рафаэль Надаль без проблем прошел во второй круг. Впервые в карьере испанец стартовал на "Большом шлеме", не проведя до этого ни одного официального матча. Однако Надаль с новой для него ситуацией справился и разгромил Виктора Эстрелья-Бургоса из Доминиканской Республики с красивым счетом 6:1, 6:1, 6:1.

Трое россиян также продолжают борьбу на кортах Мельбурна. Андрей Рублев, который накануне потренировался с Надалем, одержал еще более достойную победу. В пяти сетах 20-летний россиянин одолел опытного испанца Давида Феррера - 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Матч продолжался 3 часа 50 минут.

Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову (6:0, 6:3). Анастасии Павлюченковой пришлось потратить чуть больше сил в матче против украинки Катерины Козловой - 3:6, 6:4, 6:3.

- В этом матче сильно мешал ветер, - призналась Павлюченкова. - Говорят, к среде обещают 37 градусов. В таких условиях я уже выступала. Знаю, что понадобятся лед и вода. Но лучше уж играть в жару, чем при таком ветре.

Между тем

Победитель турнира в Сиднее Даниил Медведев совершил скачок в рейтинге ATP, поднявшись с 84-й на 53-ю строчку. В чемпионской гонке россиянин и вовсе забрался на первое место.

В Мельбурне Медведев сегодня стартует матчем против хозяина кортов Танаси Коккинакиса. В парном разряде Медведев объединился с Евгением Донским. Парни сыграют с легендарными братьями Брайан - Бобом и Майком, которые выиграли Олимпиаду в Лондоне и собрали внушительную коллекцию парных "Больших шлемов".

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