National Interest объяснил американцам историческое право РФ на Крым

Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн объяснил американцам, почему Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом. Статья, посвященная истории полуострова, опубликована на сайте National Interest, передает РИА Новости.

Голдстайн напомнил, что Крым стал российским еще в 1783 году. Русские, отмечает автор публикации, не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях - в Крымской войне и во Второй мировой. По словам преподавателя, эти исторические события имеют значение и сегодня. Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради сдерживания предполагаемой "российской агрессии". Такую же цель уже несколько десятилетий преследует НАТО.

Голдстайн уверен, что угрозу безопасности Европы в настоящее времся представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия.

В XIX веке США поддерживали борьбу России за свои территории. Вашингтон даже отправлял в Крым оружие и боеприпасы. Именно этот факт, по мнению автора публикации, "ясно указывает на курьезность их (США) сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море".

Также Голдстайн напомнил, как Крым оказался в 1954 году в составе Украинской ССР. "Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог", - отмечает автор статьи.

Он делает вывод, что более глубокое знание истории "могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру".