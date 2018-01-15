Новости

Шесть человек погибли при взрывах в Багдаде 08:40
Квартиру на северо-западе Москвы ограбили на 50 миллионов рублей 08:38
На границе Приморья с Китаем спасли краснокнижного грифа 08:30
Косачев: О "российском вмешательстве" говорят политические неудачники 08:29
Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии 08:10
В Москве при столкновении грузовика и легковушки погиб человек 08:06
Из-за тумана аэропорт Дубая перестал принимать самолеты 07:50
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине 07:41
СМИ: Российский "Циркон" опасен для американских авианосцев 07:20
Обвиняемому в убийстве хабаровского пауэрлифтера продлили арест 07:11
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота 07:01
Александр Шохин предложил программу значительного роста пенсий 06:44
Чемпиона НБА Дэнниса Родмана арестовали за езду в пьяном виде 06:39
Видео: На Сахалине полиция "обстреляла" угонщиков снежками 06:32
Трамп впервые прокомментировал ложную тревогу на Гавайях 06:16
Место крушения иранского танкера сняли на видео 05:49
В Приамурье нашли тело 14-летней школьницы 05:40
На Камчатке капитана судна наградили за спасение корейских рыбаков 05:28
В Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене 05:25
В Хабаровске начался суд по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева 05:07
National Interest объяснил американцам историческое право РФ на Крым 05:05
Российские военные продолжат искать пропавшую подлодку Аргентины 04:45
Пять человек погибли в ДТП на западе Казахстана 04:32
Трамп опроверг свои слова о хороших отношениях с лидером КНДР 04:15
Морозы в Якутии приблизились к 60-градусной отметке 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
Задайте вопрос главе департамента соцзащиты Москвы Владимиру Петросяну
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
15.01.2018 05:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

National Interest объяснил американцам историческое право РФ на Крым

Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн объяснил американцам, почему Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом. Статья, посвященная истории полуострова, опубликована на сайте National Interest, передает РИА Новости.

Голдстайн напомнил, что Крым стал российским еще в 1783 году. Русские, отмечает автор публикации, не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях - в Крымской войне и во Второй мировой. По словам преподавателя, эти исторические события имеют значение и сегодня. Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради сдерживания предполагаемой "российской агрессии". Такую же цель уже несколько десятилетий преследует НАТО.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Дивизион С-400 у мыса Фиолент взял под защиту Крым

Голдстайн уверен, что угрозу безопасности Европы в настоящее времся представляют миграционный кризис и терроризм, а не Россия.

В XIX веке США поддерживали борьбу России за свои территории. Вашингтон даже отправлял в Крым оружие и боеприпасы. Именно этот факт, по мнению автора публикации, "ясно указывает на курьезность их (США) сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море".

Также Голдстайн напомнил, как Крым оказался в 1954 году в составе Украинской ССР. "Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог", - отмечает автор статьи.

Он делает вывод, что более глубокое знание истории "могло бы помочь американским политикам остановить процесс "свободного падения" отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру".

Главное сегодня

National Interest объяснил американцам историческое право РФ на Крым
Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии
В Верховной раде заподозрили Порошенко в госизмене
Трамп впервые прокомментировал ложную тревогу на Гавайях
Летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив лайнер экстренно сел в Канаде