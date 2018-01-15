Завтра в Боливии пройдет десятый этап ралли-рейда "Дакар". А накануне участники гонки получили неожиданный выходной. Из-за хлынувших ливней организаторы "Дакара" приняли решение отменить девятый этап. На трассе для обслуживающего персонала даже размыло мост. В итоге по маршруту от Туписы до Сальты все машины отправились по дорогам общего пользования.

Впрочем, такой форс-мажор только на руку лидерам в своих классах. В зачете грузовиков это камазовский экипаж Эдуарда Николаева. Нынешнее преимущество Николаева перед ближайшим преследователем, аргентинцем Фернандо Виллагрой на "Ивеко", составляет больше 40 минут: главное для россиянина сейчас не совершать серьезных ошибок и доезжать до финиша. Что признает и сам Николаев, показавший на восьмом этапе четвертый результат.

- Гонка вчера и сегодня проходила на больших высотах. Все очень красиво, но не очень хорошо для двигателей. Не работают в той динамике, в которой бы хотелось. Этапом довольны. Самое главное - машина целая и экипаж в порядке, - признался лидер зачета среди грузовиков.

А победителем восьмого этапа стал другой экипаж "КАМАЗ-Мастера" под руководством Дмитрия Сотникова. Это его первая победа на "Дакаре"-2018. Напомним, Дмитрий выступает на машине с экспериментальным 13-литровым двигателем, поэтому его успех важен. Но в целом это, конечно, локальная история, ведь отставание Сотникова от лидера составляет почти шесть часов, и на титул россиянин не претендует.

- Неплохой темп мы взяли с самого старта и в итоге удалось даже победить на этапе . Хороший день в отличие от вчерашнего, когда вышел из строя турбокомпрессор. На его замене потеряли больше часа. Потом пришлось менять колесо в неудобном месте, - рассказал Сотников.

Что касается других классов, самая интрига сейчас в мотоциклах. Лидер там пока что француз Адриен ван Беверен ("Ямаха"), но его отрыв от идущего вторым аргентинца Кевина Бенавидеса ("Хонда") - меньше полуминуты. В шести-семи минутах представители "КТМ", команды, выигравшей последние 16 "Дакаров", - австриец Маттиас Валкнер и австралиец Тоби Прайс.

В состязании внедорожников главная драма произошла на 7-м этапе. Крушение потерпел рекордсмен по победам на "Дакаре" (7) и теперь уже экс-лидер генеральной классификации Стефан Петерансель ("Пежо"). Из-за аварии француз потерял больше полутора часа и почти лишился шансов на общую победу. Его успех на 8-м этапе не сильно изменил ситуацию. В лидерах сейчас - Карлос Сайнс ("Пежо") с часовым преимуществом над преследователями.