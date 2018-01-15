Пять человек погибли в ДТП на западе Казахстана

Пять человек погибли и еще пятеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии на западе Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Автомашины Hyundai Accent и ВАЗ-21015 совершили лобовое столкновение на трассе Атырау - Астрахань. На месте аварии погибли 60-летний водитель ВАЗ-21015 и четверо его пассажиров - женщины, 1977 и 1961 годов рождения, мужчины, 1989 и 1958 годов рождения. Водитель и четверо пассажиров Hyundai Accent, в том числе дети, госпитализированы.

Причины трагедии пока не сообщаются. Начато расследование, в раках которого будет назначен ряд экспертиз.