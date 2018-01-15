Почти 1000 семей эвакуируют на Филиппинах из-за вулкана Майон

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Вечером 13 января он выбросил пепел на высоту около 2,5 км. В воскресенье процесс продолжился. Власти уже распорядились эвакуировать 920 семей, сообщает ТАСС.

Вулкан Майон находится на самом крупном в республике острове Лусон и известен своей практически идеальной конусообразной формой. За последние 400 лет вулкан извергался 51 раз.

К самым катастрофическим последствиям привело извержение 1814 года. Тогда под лавой оказался целый город, погибли почти 1200 человек.